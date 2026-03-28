薛家燕生日與家人外遊慶生 被問男友同行「口窒窒」：唔知佢去唔去 向謝天華子女提出「免學費」優惠

薛家燕（家燕姐）與范振鋒、思敏主持的新城電台節目《開心大派對》，今日（28日）邀得曾與家燕姐在長篇劇《皆大歡喜》飾演母子的謝天華（天華）接受訪問。訪問結束後，天華聯同新城同事秘密為家燕姐提早慶祝 3 月 30 日的 76 歲生日，齊唱生日歌及切蛋糕。家燕姐許下生日願望，希望世界和平、經濟復甦、人人有工開。她透露明天將與家人出外旅行幾天慶祝，被問到男友會否同行時，她口窒窒說：「不知道他去不去呢！」剛好天華明天也將帶同子女飛往陽光與海灘的地方共度復活節假期，二人笑言明天在機場再見。

謝天華自爆子女有跳唱天份

家燕姐表示，今年不會再像去年般不停飛往各地工作，將減少工作量，多抽時間旅行享受人生。天華也表示，現在每次完成內地工作後，便會爭取時間返回香港與子女相聚，珍惜與子女共度的時光。天華透露，子女們在唱歌跳舞方面很有天分，被學校挑選加入戲劇組，參與演出音樂劇及舞台劇。家燕姐隨即對他說：「如果子女們唱歌跳舞需要上課，可以來我的『家燕媽媽藝術學校』，我可以免費教他們。」天華笑回：「先保留這項福利，如果我去上課是不是也免費？哈哈！」

家燕姐預告 5 月性感現身

家燕姐透露，將於 5 月 10 日舉行《幸福．家燕 星光盛宴》母親節活動，並即場邀請天華參加，預告屆時將以性感打扮現身，給大家驚喜。天華稱，與家燕姐已有幾年沒有見面，但兩星期前在陳松伶演唱會上碰過面。家燕姐則指天華非常忙碌，回憶之前曾邀請他一起登台，演出時天華更要抱著她，直到升降台慢慢降下。天華笑言：「那次之後，一定是整個月也沒人敢接妳的演出邀請了，哈哈！」

家燕姐讚杜德偉演技好

至於會否再接拍內地綜藝節目？天華表示，如果不適合自己的，演出效果未必理想，所以要挑選合適的才會參與；之前已參加過《披荊斬棘的哥哥》，若再參加，最好是與以往完全不同的類型。早前天華與陳曉東（東東）在澳門電影節獲獎後一起慶祝，問到是否由他請客？天華表示，既不是自己也不是東東，依稀記得當時是有人爭著買單。此外，問到可有留意香港電影金像獎「最佳男配角獎」的提名，以及杜德偉是否有機會勝出？天華表示，因沒有留意，連提名名單也不清楚，故不便評論。家燕姐則表示，之前在新加坡與杜德偉合作拍攝劇集，相處了幾個月，覺得他演技非常好，雖然未看他在《風林火山》的演出，但仍衷心希望他能成功。

