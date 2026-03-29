向氏家族後人聚會 85歲向華榮罕露面近照超精靈 兒子向展鵬參加《中2》攻樂壇有新進展

梁思浩在圈中人緣甚廣，日前他在IG分享了多張與向氏家族後人聚會的溫馨合照，當中包括影壇大亨向華強的兄長，已屆85歲高齡的向華榮，展現了他們之間超過30年的深厚情誼。梁思浩在帖文中感性地寫道：「相識超過30年，多謝大向生及細向生。多年來嘅愛護！憑兩個字『真誠』便可以擁有30年的友誼。」他透露，當天的聚會從下午茶一直持續到宵夜，笑聲不斷，並風趣地感謝「向生今日包我三餐」，足見氣氛融洽。

向華榮精神矍鑠盡顯大家長風範

從照片中可見，向華榮雖然已屆85歲高齡，但精神狀態極佳。他身穿一套深色筆挺西裝，搭配整齊的恤衫和領帶，顯得十分莊重。他面帶親切的笑容，與熱情擁抱他的梁思浩合照，眼神溫和，氣色紅潤，看起來非常健康、開心，盡顯慈祥大家長的風範。

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向展鵬曾參加《中年好聲音2》闖樂壇

同場的還有向華榮的兒子、「向氏最神秘後人」向展鵬（Jeffrey）。從事保險業的向展鵬近年因參加TVB歌唱節目《中年好聲音2》而為觀眾所認識，雖然最終未能晉級，但其歌唱實力已獲肯定。梁思浩在帖文中也特別「預祝Jeffrey錄製新唱片一切順利」，透露了向展鵬即將有新的音樂作品，正式朝歌手之路邁進。

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