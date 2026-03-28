江嘉敏做義工被小朋友「攬大腿」不捨 對唱歌有興趣想挑戰出歌 澄清泰國泳照有著褲：冇做犯法事

江嘉敏、黃美棋及陳美濤今日（28日）出席「2026全港時尚專業女性選舉」揭幕禮，曾於2024年獲得此獎項的江嘉敏，以得獎者身份分享工作經驗和社會責任。

江嘉敏自由身可自主時間

離巢後的江嘉敏，坦言過去10年每日的生活不停拍劇，但也很享受，現在回復自由身的她，可以自主時間，除了安排工作又可多做義工。談到做義工最難忘經歷，她坦言每次家訪與小朋友玩半天，當離開時被小朋友攬實她大腿說不捨得，並謂將來也希望可到外地作探訪。

江嘉敏對交男友順其自然

談到工作狀況，江嘉敏現正為HOY TV拍攝節目《安居樂業》，而且一星期上兩堂學唱歌，又笑言以前因登台會臨急一個月前才上堂學唱歌。她說：「上次做完音樂劇，對唱歌多咗興趣，將來都想出歌，但真係要見得人先。」問到是否想挑戰樂壇，她笑言挑戰自己。問到她是否「魔音」？她笑說：「見仁見智啦！」另外，提到她於社交網分享在泰國拍攝的泳裝照，但有網民指她疑似沒有穿著褲子，更質疑「想紅想到癲」，令她留言反駁。江嘉敏表示要向網民澄清自己有著褲，因為不可做犯法的事情。談到她與網民對話帶點火藥味，問到可會不開心？她說：「有啲搞笑嘅心情！」談到過去也曾跟網民「開火」，她解釋只睇情況作出回應，如今次要說明自己沒有做不合法的事，所以必需要澄清。回復單身的她，談到工作安排自主，是否有時間交男朋友？江嘉敏笑言順其自然，若搵到適合的對象，到適當的時候便公開。