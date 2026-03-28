《上流寄生族》推手李美敬現身活動「戙高腳」惹熱議 張堅庭揭背後辛酸惹人敬佩

香港影視娛樂博覽於3月15日至4月19日舉行，吸引不少海外片商來港出席活動，其中曾投資奧斯卡得獎韓片《上流寄生族》、《分手的決心》、《孩子轉運站》的韓國CJ集團副會長李美敬（Miky Lee）在活動上，被拍到「戙高腳」引發熱議。資深電影人張堅庭其後在社交平台上發文，揭示李美敬的舉動背後的感人原因，與健康有關。

李美敬專業精神

在一場座談會上，身為講者之一的李美敬，被捕捉到將一隻腳舒適地放在小凳上，狀甚隨意。張堅庭為大眾解謎，指李美敬行為並非無禮：「當日還有Miky Lee在場，這位女士有份在背後推動了韓風。她把腿擱在小凳上不是無禮，而是頂著風濕關節痛到處跑。」

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張堅庭又在帖文中介紹李美敬的顯赫背景，指對方是韓國三星集團創辦人李秉喆的孫女，但沒有選擇安逸地做「二世祖」，而是投身於充滿挑戰的娛樂產業，成為韓國文化風靡全球的重要幕後推手。張堅庭還分享與《魷魚遊戲》的導演黃東赫合照。

李美敬精通多國語言

下月68歲生日的李美敬，作為CJ集團的副會長，亦是美國夢工場（DreamWorks）的股東之一。李美敬從小接受良好教育，曾到中日韓美等地留學，懂得多國語言。可惜的是李美敬的父親李孟熙原是三星集團的太子，卻因醜聞導致失去繼承權。

李美敬投資眼光獨到

李美敬靠獨到的投資眼光，將CJ集團從最初做食品、生物科技和藥業，發展為娛樂公司。近年投資的韓國電影《末世列車》、《殺人回憶》等叫好叫座，之後的韓片《上流寄生族》更在奧斯卡金像獎上勇奪多個大獎，創造韓國電影史的奇蹟。