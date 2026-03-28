荷里活老牌演員James Tolkan離世享年94歲 曾參演《壯志凌雲》和《回到未來》系列

曾參演《壯志凌雲》和《回到未來》系列的荷里活老牌演員James Tolkan傳出離世消息，享年94歲。其家屬周五透過發言人宣布其死訊；著名編劇兼監製Bob Gale在《回到未來》系列網頁上，透露James周四於紐約州薩拉納克湖安詳離世。

James Tolkan參演過81部影視作品

James Tolkan自1960年踏足電視界之後，多年來參演過共81部影視作品，包括在《壯志凌雲》扮演航空母艦指揮官「毒刺」Tom Jardian中校，以及在《回到未來》系列中扮演男主角Marty的校長Mr. Strickland。另外他又曾參演活地阿倫（Woody Allen）作品《愛與死》、阿爾柏仙奴（Al Pacino）名作《急先鋒橫掃罪惡城》、龍格爾（Hans Lundgren）主演的1987年版《宇宙天王》，以及韋史密夫（Will Smith）的電視劇成名作《茶煲表哥》，可謂見盡影帝影后和紅星。

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眾星悼念James Tolkan

不少曾跟James Tolkan合作的明星都有發文哀悼其離世，例如《回到未來》系列男主角米高霍士（Michael J. Fox）就發限時動態悼念好友，他寫道：「安息吧，偉大的James Tolkan。你絕對不是個懶骨頭（其校長角色之口頭禪）。很榮幸能認識你，與你共演，並在《鬼話連篇》（經典恐怖劇）中與你合作。老兄，我會想念你的。」《回到未來》另一拍檔莉亞湯遜（Lea Thompson）亦在IG上載圖輯及發文悼念James Tolkan。

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