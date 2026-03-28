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古天樂考慮再開個人演唱會 承認與宣萱合體再組CP但暫未能透露詳情 遇雷射筆襲擊 : 以為自己雙眼射出

影視圈
更新時間：18:15 2026-03-28 HKT
發佈時間：18:15 2026-03-28 HKT

古天樂（古仔）今日（28日）為新店進行揭幕儀式，身為古仔的粉絲麥美恩擔任活動司儀。而25年前的古仔，曾為該品牌店鋪擔任嘉賓，大會當日更安排當年跟古仔合照的員工，再次聚首一堂合照。

古仔沖涼唱「討厭歌手」的歌

向來重情義的古仔，表示為他工作的員工超過25年，大家相處如家人一樣，畢竟年紀大開始身體多病痛，所以能夠合作就要好好去珍惜。他說：「前幾年都有個員工走咗！年紀大都無辦法。」提到早前古仔出席活動時在台上獻唱《天命最高》，獲不少網民大讚他唱功進步，而且熟練派心心。古仔笑言派心心唔使練，反而沖涼會唱歌。問談到會否開個人演唱會，他笑言要考慮一下。談到在農曆年跟粉絲聚會時唱歌表現開心投入，古仔表示粉絲來自不同地方，於是即興唱多幾首，更笑謂自己平時去卡拉OK都不會唱歌，只會沖涼時先唱歌。問到沖涼時唱那位歌手歌曲，古仔笑說：「唔鍾意邊個，就唱吓佢！（近排唔鍾意邊個？）秘密！」

古天樂每日揀3個網民回覆

提到古仔早前開埋Threads帳戶，不時網上巡邏與網民互動。古仔笑言回覆網民是他本人，近日也留意到一位小朋友唱《尋秦記》，亦有回覆該網民，又指自己有時間便會回覆，現在則每日只揀選三位回覆。另外，提到網上流傳一段片段中的古仔和宣萱在沙灘拖手拍攝，令不少粉絲留言指期待這對螢幕CP再合作。古仔承認與宣萱合作拍攝工作，但暫時未能透露拍攝詳情，不過稍後4月7日電視劇《尋秦記》播映大結局，一眾演員原班人馬齊齊睇直播，並跟現場觀眾玩遊戲又會派禮物。

古天樂自問步速快難對準

另外，古仔早前出席「香港電影導演會年度頒獎典禮」時，進入會場期間，有人以綠色雷射筆直射他的眼部。由於古仔右眼因視網膜脫落及嚴重飛蚊症曾做手術，不少粉絲擔心他被雷射筆傷害到眼睛。古仔表示當時不知情，睇相時還以為自己雙眼射出，又自問步行得好快，所以好難會對準他的眼睛。談到雷射筆帶有危險性，會否作出呼籲不要再這樣做？古仔說：「當然唔好咁做，但唔知幾時會有人咁做，不過我會戴住太陽眼鏡。」
 

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