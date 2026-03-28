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梁詠琪激罕晒與龍鳳胎弟弟合照慶祝50歲生日 高顏值細佬撞樣年輕版鍾鎮濤

影視圈
更新時間：20:30 2026-03-28 HKT
發佈時間：20:30 2026-03-28 HKT

梁詠琪（Gigi）於3月25日慶祝50歲生日，昨日（27日）在社交平台分享一系列慶生照片，除見到與張艾嘉、李心潔等好友拍照外，與龍鳳胎弟弟梁詠竣罕晒合照，而媽媽也有出鏡。最引人注目的莫過於梁詠琪的胞弟年屆半百，竟然與鍾鎮濤年輕時有幾分相似。

梁詠琪姊弟同屬靚人

在梁詠琪分享的照片中，見到她與弟弟梁詠竣並肩而坐，兩人面前各放精緻生日蛋糕。儘管是龍鳳胎，梁詠琪和弟弟的相貌從小便十分相似，同樣擁有深邃的雙眼、高挺的鼻樑，以及溫暖的笑容，盡顯優良基因。

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不少網民驚訝地發現，梁詠竣的五官俊朗，氣質儒雅，與年輕時的鍾鎮濤（阿B）頗有幾分神似。另一張照片是兩姊弟的童年合照，二人可愛模樣如出一轍。梁詠琪留言：「同我個twins弟弟share生日半世人到今日，最想講當然係：『多謝媽咪！』啦！」

梁詠琪胞弟職業曝光

據指，梁詠琪比胞弟梁詠竣早一分鐘出生，二人自父母離異後隨媽媽生活，不過兩姊弟小時候感情一般，直到長大後才變好。梁詠竣無意做明星，並已成為人夫，2021年曾以房屋署結構工程師身份，做運輸及房屋局網上節目主持，因而曝光其職業。

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