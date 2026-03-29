李麗珍為養家寬衣解帶挑戰三級片 公開與家人不相往來真相 罕談與許愿婚姻暗示有人愛計算

60歲的李麗珍入行逾40年，感情生活一直備受關注，多年來經歷了多段轟轟烈烈但坎坷的戀情。近日她接受資深傳媒人汪曼玲《快拍曼鏡頭》訪問，被問到外界常以「美女與野獸」形容她與幾位舊愛的戀情，李麗珍對此也無法解釋：「可能係一剎那嘅喜歡，咁就投入咗。」回望過去，有10年沒有再拍拖的李麗珍說：「我都有一半係相信命運，不過唔緊要喇，跌多幾次就慣咗唔再痛，咪放開啲了，唔好樣樣都咁執咗。」

李麗珍為錢毅然走去拍三級片

李麗珍在90年代初因拍三級片《蜜桃成熟時》成為一代性感女神，談及為何毅然走去拍三級片，李麗珍直言不諱：「為了錢。」李麗珍稱當時為了供弟弟到加拿大讀書，與及想讓家人過上更好的生活，在監製高志森的鼓勵下，決定放手一搏，可惜自從父母離世後，大家關係有變，李麗珍說：「爸爸媽媽走咗之後，冇咗個家，細佬移咗民，妹妹冇見，現在唯有工作才可以令我唔開心。」

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李麗珍曾被譽為「純欲天花板」

李麗珍17歲出道，是「開心少女組」成員，學生妹造型出眾又清純，是不少男士心目中的夢中情人。到了1993年，李麗珍走出「純情學生妹」形象，寬衣解帶挑戰三級片，其中《蜜桃成熟時》票房高達港幣1200萬，憑水汪汪的雙眼、飽滿的臉型，清純又帶性感氣質，曾被譽為「純欲天花板」，但在1996年拍完電影《玉蒲團2之玉女心經》後，宣佈不再接拍三級片，李麗珍說：「嗰陣係為咗錢，我細佬想去加拿大讀書，我咪問高志森好唔好接啲性感戲，佢話如果我放得開咪試下，佢覺得我應該得。」結果李麗珍先拍《夏日情人》試一試水溫，成功之後再開始拍三級片。李麗珍曾想過賺夠錢就移民退休：「我試過喺加拿大住咗10個月，但係真係唔得，一來天氣天凍，二來又冇朋友，真係好抑壓。嗰陣真係一時衝動。」

李麗珍認戀愛腦拒富商追求

李麗珍坦言本身不是物質主義者，雖然曾有富商追求，但她都未有接受：「我唔鍾意呢個感覺，我係戀愛腦，起碼要有啲愛，嗰陣遇到啲有錢人，通常都好花心，我係醋埕，點忍得住？所以我冇呢個福氣，不過我諗轉頭都會做同一樣選擇。」即使沒有戀上富商，李麗珍的情史依然很豐富：「我呢10年都冇拍拖喇，個個女仔細個都鍾意拍拖 ，我嘅拍拖經驗又好奇怪，有時一個男朋友分手之後，五年、十年後撞返，又再拍一次，（剩係同潘源良，四分四合？）其實同初戀嗰個，其中有啲係分開過又喺埋一齊。最經典嗰個畀你哋講到好奇妙。」 李麗珍承認這個人就是潘源良： 「曾經咩生同我講過：「你可唔可以愛我多一啲？』我好奇怪佢竟然講到出面，我覺得自己好離譜，唔適合拍拖。」

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李麗珍稱前夫許愿太精明

李麗珍更表示從末試過刻骨銘心愛一個人：「我唔係冇交流，但係對比之下係少過對方，永遠係愛人少啲，人哋頂得咪喺度，頂唔順咪走先，真係好複雜。我都有反思過，係自己對人哋唔好，所以冇得怪人。（有冇試過好痛苦？）有，平時差唔多每天都見，或者一個禮拜都見四、五天，突然嗰晚突然話『我要走喇』，之後好狠心，音訊全無，突然兩年後話要結婚。」李麗珍亦有提到與許愿的婚姻：「我覺得佢唔適合我，佢太精明，我又唔可以話人哋呃我，但是後來有一少少覺得係，計算啲。」至於女兒許倚榕宣布訂婚，李麗珍說：「其實佢都好好，得閒就會同我食飯， 其實佢畀咗好多開心同幸福，唔係佢要報我恩，而係我要多謝佢，畀咗一段咁開心嘅經歷。」