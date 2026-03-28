陳淽菁為雙眼恐面臨三度開刀：不想再做手術 大律師老公暖心陪伴 曾歷血癌及母再婚打擊

56歲的陳淽菁（原名陳芷菁）近日在IG透露自己入院接受手術，情況令人擔憂。她上載了一張與大律師老公張錦榮頭貼頭的親密合照，相中她右眼蓋著紗布，依偎在老公身旁。陳淽菁在帖文中寫道：「有沒有人淚管閉塞？我在兩個月已做了兩次手術，有機會做第三次手術……每天用熱敷有效？還是因為火運。感恩每次都有『他』的陪伴照顧」，並加上「#淚管閉塞」及「#不想再做手術」的標籤，流露出對病情的無奈，但幸得丈夫作為強大後盾，在旁支持。

陳淽菁曾患血癌

其實陳淽菁的人生路途相當坎坷，她4歲時確診患上白血病（血癌），當時醫生判斷她壽命不長。其後她隨父親移居台灣，卻因揭發父親有外遇而大受打擊，一度發高燒命危。據悉，當時其母曾向上天祈求以20年壽命換取女兒康復，最終陳淽菁竟奇蹟般好轉。

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陳淽菁因母再婚陷情緒低谷

陳淽菁之後到加拿大求學，身兼多職，堅強地戰勝病魔。然而，在她18歲時，母親再婚再度令她陷入情緒低谷，並因此患上嚴重的胃潰瘍。如今再次面對健康挑戰，幸好有丈夫的溫馨陪伴，相信她定能再次安然渡過。

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