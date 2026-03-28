《英皇盛世之夜 Canton Disco Vibes》為25+慶典造勢 曾傲棐VIVA輪番上陣Jam歌 周國賢壓軸登場high到除衫

為慶祝「英皇娛樂25+ HAPPY BIRTHDAY慶典」，英皇歌手輪住出動造勢，率先聯乘「BEAT FRIDAY」舉行《英皇盛世之夜 Canton Disco Vibes》，由英皇的經典金曲到新派作品，一首接一首，氣氛由頭熱到落尾。昨晚（27日）周國賢（Endy）、曾傲棐（Arvin）、女團VIVA、黃明德（Dark）及黎展峯（Andy）齊齊現身party，何佩瑜（Jeana）驚喜客串擔任客席DJ打碟，溫碧霞（Irene）及楊天宇（Angus）亦有到場感受氣氛。全晚歌單充滿集體回憶，由《活著VIVA》、《隆重登場》、《明愛暗戀補習社》、《爆了》、《櫻花樹下》、《彌敦道》，到新派嘅《FOMO》、《FM520》、《免費升級》、《框框》，每首都有不同年代的樂迷跟着唱。

周國賢忍唔住跟住跳

經過一輪熱身之後，Arvin、Andy、Dark及VIVA先後上台跟樂迷一齊跳唱，Endy壓軸登場，音樂一響起，全場即刻瘋狂尖叫，將成晚氣氛推至最高點。原來他們全部都係第一次參加Canton Pop Party，玩得特別投入，Endy更連外套都脫掉，「成晚都係自己公司嘅歌，感覺好得意，由舊歌到新歌，成個flow好順，見到台下啲人由頭唱到尾，自己都忍唔住跟住跳，同埋跳到除埋件外套，真係玩得好開心！」

VIVA獲DJ指點tune歌

VIVA這晚亦玩到超興奮，「原來係咁好玩，全部都係我哋自己公司嘅歌，好神奇。公司好多歌都係九十、二千年代嘅經典金曲，中間啲轉換超正，轉得好順。」成員Ada更分享小插曲，「啱啲同啲DJ們指教咗一下，佢哋話播到第一個Chorus嘅時候就可以㩒細聲啲個音樂俾觀眾唱，點知我個Timing一㩒嘅時候就靜咗，哈哈，跟住DJ安慰我：『唔係你問題，係佢哋唔Get啫嗰下。』原來咁樣tune音樂係可以咁樣玩，要捉觀眾嘅Timing，玩吓Party嘅vibe，今晚係好enjoy。」

曾傲棐開心可重溫經典

Arvin坦言覺得好新鮮，「好似去咗食Omakase咁，同埋公司真係有好多好歌，又可以重溫經典，又可以同一班歌迷近距離接觸一齊玩，good㗎。」Andy則大讚全晚氣氛，「今晚好正，尤其是係全晚都係我哋英皇嘅歌，同埋都係大家耳熟能詳嘅歌，佢最正嘅就係播小小前奏出嚟，大家就會跟住一齊唱，我覺得呢種感覺好有feel。」Dark就話：「可以同我最愛嘅artist朋友、同事一齊跳舞，聽英皇嘅歌，但係又有少少Remix，今日真係好開心。」