Lokman 獲「紅蘿蔔」手燈笑多謝黎明 恨做「港版瀧澤秀明」 想開事務所培育後輩

MIRROR的《Hi MIRO！ Garden Party 2026》第二場歌迷聚會由楊樂文（Lokman）接棒登場，他開場以《如果電話亭》走進觀眾席，隨即引來全場粉絲興奮尖叫。其後Lokman率領一眾「頭巾兵團」 戴上頭巾，更即場分享多種穿戴方式。接着Lokman直接走進觀眾席大派粉絲福利，包括和粉絲勾手指尾、深情對望、為粉絲拍攝打氣片段等。期間有粉絲以黎明演唱會的 「紅蘿蔔」造型手燈，換取與Lokman自拍的粉絲福利，Lokman更以一句「多謝黎明」作結，場面爆笑！

楊樂文割愛送出愛貓觸鬚

之後Lokman獻唱《Fly》，並邀請四位MIRO上台進行即席寫生。四位粉絲更分別獲得由Lokman送出的私人物品，包括他非常喜愛、購自日本的貓貓磁石，尚未面世的自家品牌斜孭袋、拍攝《繩角》時陪伴操肌使用的水樽，以及愛貓的觸鬚，寓意將「Good Day」的幸運祝福送給粉絲。

Lokman與粉絲齊許願《WTF演唱會》Part 3

活動尾聲，Lokman 與粉絲分享未來的夢想，希望將來有機會開設一間「Johnny 事務所」培育後輩，成為「港版瀧澤秀明」。完場前，Lokman更與粉絲一同許願《WTF演唱會》Part 3，最後以一曲《虎道們》為聚會劃下熱血沸騰的句號。