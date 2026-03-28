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羅家英汪明荃年底夫妻檔拍TVB新劇 幽默談劇中關係：會唔會係演佢嘅爸爸呢？

影視圈
更新時間：16:00 2026-03-28 HKT
發佈時間：16:00 2026-03-28 HKT

TVB「鎮台之寶」汪明荃自2022年演出《回歸》後，已沒有新劇推出，近年集中在粵劇方面表演，老公羅家英更是其好拍檔。近日羅家英現身活動時透露將於今年年底與汪明荃合作拍電視劇，二人在劇中的關係，羅家英語出驚人掀起討論。

羅家英盼與汪明荃有火花

羅家英日前在活動上接受TVB娛樂新聞台採訪，提到今年年底與太太汪明荃一齊拍TVB新劇，羅家英坦言相當期待：「睇吓邊個人嘅演技真係（好啲），希望呢次合作可以擦出特別大嘅火花！」對於新劇的內容，羅家英大賣關子，只透露編劇應承為汪明荃度身打造劇本，只是進度一直延期，直到最近才落實搵他一同演出，羅家英表示目前仍處於甚麼也不知道的狀態。至於二人在劇中的關係，羅家英幽默稱：「會唔會係演佢嘅爸爸呢？」又表示不介意挑戰角色框架。

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汪明荃羅家英婚前曾合作

雖然羅家英稱與汪明荃第一次夫妻檔合作，因二人從未在電視劇、電影、話劇中合作。而事實上汪明荃與羅家英結婚前，曾在1991年客串古裝劇《怒劍嘯狂沙》，二人在劇中飾演夫婦「洪天佑」、「阮素竹」，劇中羅家英因遭人陷害死於非命，汪明荃欲報殺夫之仇卻失敗，而從城樓跳下身亡，遺下一對仔女掀開恩怨情仇。

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