五月天明年絕唱？阿信投震撼彈：不一定再回來了 「五迷」反應兩極 近年爭議一次看

台灣樂團五月天近日在啟德主場館舉行四場《#5525+1 回到那一天》25周年巡迴演唱會香港站，五子演出前曾鬧出取消3月24日第一場演唱會風波，惹來多年支持的「五迷」不滿，最終安排40分鐘的綵排特別場安撫「五迷」。不過五月天在昨晚（27日）第二場演出時，突然稱：「明年五月天不一定再回來了」，震驚「五迷」。

五月天捐500萬助香港小童

五月天昨晚在啟德主場館舉行第二場演出，可謂誠意十足，阿信以唔鹹唔淡的廣東話唱出許冠傑金曲《浪子心聲》，並宣布捐出500萬元給香港有需要的小朋友：「在今天我們也宣佈，在香港我們這次的演出會，捐出500萬港幣，獻給香港本地需要幫助的所有小朋友。」五月天在去年宏福苑大火時，已捐出220萬港元予災民。

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阿信續道：「和你們一起，讓世界變得更好。不是我們好，不是五月天好，是因為你們都是最好的。」只是提到每年來港跟「五迷」的「五月之約」，阿信突然預告：「那麼多的回憶，Hong Kong 的Hong，對我來說已經變成Home，我的另一個家。謝謝你們，謝謝你們這些年來照顧。明年五月天不一定再回來了，但我們會記得你們今天，和你們一起度過的生日。」

五月天在香港製造多回憶

五月天從1999年正式出道，從2006年首次來港舉行《Final Home 當我們混在一起》，每次巡迴基本上必定在香港進行演出。阿信表示一路走來，從旺角街頭的Live house和小會館，到走入紅館：「一起在迪士尼的體育場唱着歌，一起在中環的海邊淋著雨，那麼多、那麼多的回憶。」

阿信多次感謝所有「五迷」：「不知不覺已經來到25+2年了。然後這一生有多少個25年呢？不知道。其實真的感謝大家，不止在香港，其實我們走過的每一個城市，都有好多真心的朋友陪伴我們走過。只是在今年，我們選擇在香港。」

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有「五迷」指五月天：「上年也說過一樣的」、「明年再來收割一波」，但有人擔心幾個月來多度告別，是否成員健康出現隱憂。五月天被「五迷」炮轟：「唱不了高音就在吃菠蘿包」、「我整（只）是想知道，哪個歌手會唱唱下歌吃包？」、「翻炒炒了十年的歌單，十年呀！吃老本得這麼重要」。不過仍有網民認為五月天努力挽救：「五月天我們會等你回來」、「每個月都到處飛...休息一年以上專心作專輯也好」等。

五月天遭指責「食相難看」

五月天近年鬧出不少爭議，2023年傳出疑似「假唱」風波，當時所屬經理人公司相信音樂嚴正聲明不存在假唱。而2024年因「我們中國人」的言論，被台灣網民批評，出現「退粉」潮。今年3月在香港啟德主場館舉行四場演出，除被指門票滯銷外，又取消頭場演出改為3月29日舉行尾場，遭粉絲指責「食相難看」，而五子在台上演出期間食菠蘿包，同樣遭到嘲諷。