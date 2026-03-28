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李安擱置李小龍傳記電影 重鎚史詩新片《金山》 章子怡陳法拉攜手主演

影視圈
更新時間：08:00 2026-03-28 HKT
發佈時間：08:00 2026-03-28 HKT

進軍國際的大導演李安自2019年《雙子任務：疊影危機》後，終於有新作，外媒報道指其新作《金山》（Gold Mountain）找來內地影后章子怡擔正主演，亦是二人繼《臥虎藏龍》後，相隔25年再度合作，消息一出即引發熱烈討論。

《金山》下月美國開拍 

據指李安執導的史詩鉅作《金山》籌備工作已進入最後階段，預計下個月就會在美國加州正式開拍。章子怡憑藉李安執導的《臥虎藏龍》中「玉嬌龍」一角，成功闖進荷里活，如今師徒再合作，必定引起哄動。

章子怡陳法拉參演

除了章子怡，陳法拉都有份演出。陳法拉近年在荷里活已站隱陣腳，先演出Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》，去年又與哥連法奴（Colin Farrell）主演《小人物之歌》。
李安原本籌備多時的李小龍傳記電影，則暫時擱置，重注製作新片。新片《金山》改編自美籍華裔作家張波（C. Pam Zhang）的暢銷小說《How Much of These Hills Is Gold》，講述在美國淘金熱末期兩名美籍華裔孤兒在殘酷的西部荒野中求生的血淚故事。電影製作費估計超過3,000萬美元（約2.35億港元），劇本找來美劇《彈珠人生》的韓裔編劇鄭寒率（Hansol Jung）操刀，還有曾以《引力邊緣》、《飛鳥俠》、《復仇勇者》連拿3座奧斯卡獎的金像攝影師Emmanuel Lubezki加入幕後團隊，陣容強大。

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