香港電影資料館「奇幻電影之旅」四月啟動 五大主題橫跨半世紀港產奇幻經典

康樂及文化事務署（康文署）香港電影資料館（資料館）將於4月推出「奇幻電影之旅」放映節目，與觀眾一同投入光影世界，展開奇幻之旅。放映節目為「香港流行文化節2026」及資料館二十五周年誌慶節目，由《撞到正》（1980）（4K數碼修復版）在4月25日（星期六）晚上7時30分，於香港文化中心大劇院舉行的全球首映揭開序幕。電影由監製蕭芳芳領銜主演，她與鍾鎮濤、關聰、劉克宣和劉天蘭等演員以黑色喜劇演繹手法，呈現長洲戲班鬧鬼的故事，故事更融入經典粵劇劇目，集驚險、惹笑、戲班文化與本地靈異傳說於一爐。

今次放映的4K數碼修復版致力還原影片公映時的聲畫質素，重現這部香港新浪潮名作的光采，並特設映前談，嘉賓包括許鞍華、李樂詩博士和劉天蘭。香港電影資料館特別鳴謝蕭芳芳女士及高韻有限公司慷慨授權修復此片，讓觀眾得以重新認識這部被資料館列入「百部不可不看的香港電影」的經典佳作。

12部奇幻佳作

「奇幻電影之旅」將於4月25日至6月7日放映12部不同年代電影，透過五大主題：「光影回憶」、「千古奇緣」、「靈幻經典」、「奇幻變奏」和「都市幻夢」，呈現香港電影人以出色的創意和大膽創新的特技所構建的奇幻世界。

重溫早期粵語片特技

「光影回憶」帶給觀眾在銀幕上重溫兩部奇幻古裝粵語片，包括《十兄弟》（1959）（2K數碼版），由張瑛、羅艷卿、石堅等主演，以影像重疊、畫面定格和特殊道具等展現兄弟營救父親時施展的神奇法力；《夜光杯》（上集、大結局）（1961）（2K數碼版）運用了當年領先的技術和密集特技鏡頭，講述馮寶寶飾演的女孩得杯仙姐姐（羅艷卿飾）襄助化解陰謀、勸善罰惡的故事。

重新演繹古代魔幻名著

「千古奇緣」以現代角度重新演繹古代魔幻名著，包括《倩女幽魂》（1987）（2K數碼修復版），以創新特技和拍攝手法，配合張國榮和王祖賢細膩演繹的人鬼戀，令人神迷；《青蛇》（1993）（4K數碼修復版）將民間傳說中作為配角的青蛇（張曼玉飾）變為主角，在特技和燈光營造的虛幻迷離中重新審視白蛇（王祖賢飾）與書生（吳興國飾）的愛情神話。

開創港產靈幻喜劇熱潮代表作

「靈幻經典」展示掀起靈幻喜劇熱潮的代表作品，選映的兩部電影在上映時均掀起熱潮，包括由洪金寶編劇、執導和演出的《鬼打鬼》（1980），在功夫題材加入鬼怪和諧趣元素，開創香港電影獨有的次類型；糅合中國民間傳說和西方吸血鬼特色的《殭屍先生》（1985），由林正英、許冠英及錢小豪主演，則是掀起港產殭屍片熱潮的經典。

漫畫化超時空想像新嘗試

「奇幻變奏」則展現漫畫化的超時空想像，包括《鐵甲無敵瑪利亞》（1988），故事講述由該片監製徐克飾演的前黑幫成員在未來世界被葉倩文飾演的機械人追殺；王家衛和劉鎮偉編劇的《九一神鵰俠侶》（1991）將東、西方奇幻元素結合，並由梅艷芳、劉德華和郭富城將這個超時空武俠故事演繹得淋漓盡致。

現代都市中的夢幻

「都市幻夢」選映呈現現代夢幻故事的電影，包括《薰衣草》（2000），講述金城武飾演的折翼天使與陳慧琳飾演的香薰治療師的浪漫唯美愛情故事；《童夢奇緣》（2005）由陳德森導演，劉德華和莫文蔚主演，講述小男孩偷服藥水在一夜之間長大，卻要面對極速衰老的命運，帶出發人深省的生命哲理。

