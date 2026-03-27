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韋綺姍對組合「CLS」名字有疑問？ 莫鎮賢解話：吸引到人注意係好事 張崇德睇好《中聲4》許美琪

影視圈
更新時間：23:15 2026-03-27 HKT
發佈時間：23:15 2026-03-27 HKT

韋綺姍、張崇德及莫鎮賢今日（27日）到灣仔出席《中年好聲音3》三位成員李創偉(Catry)、陳溢光(Louis)與善玥澄(Shinnie)組成的全新組合「CLS 」新歌《暴速Boso！》發布會。韋綺姍對「CLS」這個名存有疑問，因她感到似有粗口含意，張崇德即解釋，在比賽期間已經知道他們3人經常走在一起，所以組合名是用他們英文名字第一個字母組成，莫鎮賢卻感到組合名十分重要，能夠吸引到人注意也是好事。

韋綺姍、莫鎮賢同一天生日

莫鎮賢指出，陳溢光是他多年前在大專任教時的學生之一，有很多他的學生參加《中年好聲音》賽事，當中成績最好就是陳溢光。問到可有留意《中年好聲音4》參賽者的表現？韋綺姍覺得陳旭培唱得很好，而早前奪得MVP的尤淑情也唱得很有感情。每集也有收看的張崇德表示，特別鍾意許美琪，由海選時已經留意到這個人，問到是否覺得她會勝出賽事？他說：「不是說贏，因為這比賽是一個長途賽，會有很多因素和事情發生，參加比賽只要被人認識便會獲邀演出，『CLS』也沒有贏，但他們今天已經可以推出歌曲。」莫鎮賢也認同並說：「他們的水準是，唱完比賽之後便可以出道。」此外，同是《新秀歌唱大賽》出身的韋綺姍和莫鎮賢是同一天生日，所以每年生日也會相約一起慶祝，當然也會與張崇德及胡渭康等不時聚會。

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