Tyson Yoshi王嘉爾Chok爆合唱《Deadend活該》 感激大忙人抽空：小弟無以為報

Tyson Yoshi於1月舉行的《THE VILLAIN LIVE IN MACAO》上邀請「亞洲男神」王嘉爾（Jackson Wang）擔任嘉賓，首次合唱新歌《Deadend活該》，「兩Son合體」掀起高潮！尤其是《Deadend活該》的千禧年代K歌曲風，配上性大膽歌詞，旋即在各社交平台洗版，網友集氣催促推出正式版，誓要在K房盡興高歌！

為王嘉爾度身訂造

等足兩個月，Tyson、Jackson的首支合唱歌《Deadend活該》正式推出，由Tyson、派偉俊、呂尚霖作曲與填詞，道盡愛情遊戲的痛苦與掙扎，內容講述男生與女生發生一夜情後「沉船」，發覺女方只當自己是床伴的「活該」！Tyson說：「感謝Jackson百忙中抽空參與這次計劃，我跟Jackson同齡，個性直來直往，可以實話實說；我們最大的共通點是透過音樂寫出自己真實的感受，所以一拍即合！」去年跟張敬軒推出合唱歌《By my side》的Tyson表示，跟Jackson合作《Deadend活該》另有一番風味：「Jackson提議製作如千禧年代K歌的曲風，所以這次為他度身訂造了具復古K歌風格的《Deadend活該》！」

Tyson Yoshi愛王傑

難得「兩Son合體」，玩得的Tyson與Jackson當然有另類宣傳手法，化身「黑白雙煞」在後樓梯、餐廳取景拍片，除了Chok爆表情之外，兩位大細路仲興奮猜包剪揼，而分鏡、剪接是致敬那些年男男對唱K歌MV，勾起8、90後的集體回憶。Tyson特別鳴謝大忙人Jackson犧牲休息時間「陪玩」，直言：「小弟無以為報！」Tyson愛唱K，提議K迷以自選唱腔合唱《Deadend活該》，感受「沉船」之痛，他說：「K歌是香港人的集體回憶，讓我們盡情抒發情緒。我的飲歌則是王傑的金曲，大家也可以用王傑腔去唱《Deadend活該》，說不定唱到聲嘶力竭仲有Feel！」