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《中聲3》三子組「CLS」出道 陳溢光回應吳業坤不滿分薄資源離巢傳言：同枱食飯各自修行

影視圈
更新時間：21:15 2026-03-27 HKT
發佈時間：21:15 2026-03-27 HKT

《中年好聲音3》三位成員李創偉（Catry）、陳溢光（Louis）與善玥澄（Shinnie）組成的全新組合「CLS 」今日在灣仔舉行新歌《暴速Boso！》發布會，標誌着CLS正式出道，多位圈中好友到場支持，當中包括韋綺姍、莫鎮賢、張崇德、黃博、張家誠、顏仟汶、譚嘉荃、謝文雅、江暉、葉凱欣、鍾雨璇、曹越、文佩玲及甄詠珊等。

CLS用盡人情牌向公司自薦

CLS除了推出新歌的MV加入不少CG技術外，更將有三人的綜藝節目推出，被問到是否獲得豐富資源分配？陳溢光表示，三人已用盡這幾十年來的人情牌，綜藝節目是他們向公司提議後獲得接納。對於傳出吳業坤因資源被《中年好聲音》奪走而離巢，他們認為在不同地方發展也會有不同機會出現，而且「同枱食飯，各自修行」，最緊要做好自己，可能這扇門關上，會有另一道大門打開。

鄭浚仁未有到場撐善玥澄

善玥澄的緋聞另一半王鄭浚仁未有到場，兩位男士聽到這問題，即時搶着問她：「昨晚經常見你傳訊息，是否與王鄭浚仁聊天？」、「他有沒有傳短訊給你？」善玥澄其後說：「因為他剛返了馬來西亞，也有問我們需不需要他拍片支持，但因為我們活動內容十分豐富，所以也不需了。」陳溢光卻笑說：「王鄭浚仁與他是前CP，我們與玥澄更夾得來，因為他比我們更麻煩和更扭擰！」

李創偉建議陳溢光裸跑

李創偉表明，若然新歌MV獲得10萬點擊，便由陳溢光裸跑慶祝。被問到要多少點擊他才加入裸跑隊伍？李創偉笑言：「60萬點擊我便加入。」他還透露，原先打算三人分開影寫真集，陳溢光那本要用膠袋封存，以迎合個人喜好，哈哈！現在可能計劃在6月時影一輯相，讓大家留倩影。
 

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