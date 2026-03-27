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「最美港姐遺珠」徐淑敏跟老公罕公開同框 遊Art Basel撞樣當家花旦 網民嘆「同臉不同命」

影視圈
更新時間：20:30 2026-03-27 HKT
發佈時間：20:30 2026-03-27 HKT

現年41歲的徐淑敏（Suki），近日罕有地與丈夫黃浩一同現身城中藝術盛事Art Basel，其最新狀態迅即引起網民熱議。徐淑敏是2006年落選香港小姐，但因樣子可愛極甜美而令人留下深刻印象，被指是「最美港姐遺珠」。自2009年嫁給年長12歲的商人黃浩後，徐淑敏便淡出幕前，專心相夫教女，過著幸福少奶奶的生活。

徐淑敏童顏美貌不減當年

從網上流傳的影片可見，當日徐淑敏身穿白色小背心和短褲，外搭一件藍色粗花呢外套，打扮時尚而充滿活力。雖然已年過四十，更是三孩之母，但歲月似乎沒有在她身上留下任何痕跡。她依然保持著一副「童顏」，皮膚緊緻，臉上絲毫不見皺紋，笑起來時的甜美模樣，與當年參選港姐時的「甜姐兒」形象如出一轍，保養得宜的狀態令人驚艷。

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徐淑敏與夫同場默契十足

影片中，徐淑敏與丈夫黃浩正與朋友在場內談笑風生，氣氛輕鬆愉快。雖然兩夫妻在鏡頭前未有親暱的互動，但二人一直並肩而立，從自然的身體語言中，可以看出他們之間充滿默契，關係相當親密，絕對是一對結婚多年依然恩愛的夫妻。

徐淑敏與陳自瑤同臉不同命？

徐淑敏的近照曝光後，不少網民都讚嘆她的美貌，認為她「樣子一看就很好命」。同時，亦有大量網民重提她與藝人陳自瑤（Yoyo）樣貌相似的話題，直指「那時覺得她和陳自瑤同一類美女」、「她倆都是甜甜的」。

徐淑敏與陳自瑤命途各走極端？

不過，有網民就感嘆二人「一個選擇帥哥一個選擇富商，現在境遇也很不同」，認為徐淑敏嫁給富豪後享福，而陳自瑤則選擇了帥哥（王浩信），至今仍在事業上打拼，兩位樣貌相似的美女，卻因不同的人生選擇，走上了截然不同的命運道路。

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