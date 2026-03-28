90年代兒童節目主持吳晶晶生活寫意 擁凍齡外貌撞樣關秀媚 結婚30年自認傳統為家庭息影

90年代兒童節目主持，有「晶晶姐姐」之稱的吳晶晶在1996年離開兒童節目組後，曾轉行擔任空姐，後來結婚並育有兩子，神隱多年的叫吳晶晶在在2021年現身TVB節目《童你一起長大了》中，勾起不少回憶。不過吳晶晶短暫亮相後，未有復出在幕前，依然專心過低調的生活。

吳晶晶凍齡力驚人撞樣關秀媚

日前吳晶晶貼上與老公的合照，原來今年是吳晶晶與老公結婚30周年，兩人簡單一頓晚餐，有人讚晶晶姐姐凍齡力驚人，比起2021年現身清減得多，霎眼看來撞樣關秀媚。吳晶晶的兩個兒子早已長大成人，吳晶晶和老公當然享受人生，不時post出兩公婆去旅行的照片，生活過得相當寫意。

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吳晶晶大仔任職出版社經理

吳晶晶在90年代曾主持《兒歌通訊站》、《兒歌兒歌》和《兒歌新天地》等節目，與另一主持黃寶君（Polly）是不少小朋友心目中的甜姐，二人同樣擁有清純的外表、甜美的笑容，加上一唱一和的默契，陪伴了不少小朋友成長。離開了娛樂圈後，吳晶晶轉行做空姐，後來與任職廣告公司老闆結婚，有指大仔在加拿大畢業後在當地任職出版社經理，兩個仔與爸爸似足餅印，同樣愛戴黑框眼鏡，連造型都似到十足。

吳晶晶稱人生已進入另一個模式

吳晶晶當日決定現身人前，她稱當作是一個重聚並和大家打招呼：「我嘅人生已經進入咗另一個模式，陪住我哋大嘅小朋友都已經長大成人。今次當係一個重聚，同大家Say個Hi。我比較傳統，我同我先生嘅理念係希望小朋友要快樂。」對於當年與黃寶君（Polly）合作，叫吳晶晶坦言雖然多年沒有碰頭，但二人友情不變：「我太細個識佢，所以好明白佢，佢冇變過，所以中間無論隔咗幾耐，嗰種感覺都好易返嚟。我好珍惜年青時有Polly陪咗我咁多年。」

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