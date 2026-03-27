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姜濤出發巡唱做「在心中」手勢安撫粉絲 花姐誤讚黑粉文風波未平丨獨家直擊

影視圈
更新時間：19:09 2026-03-27 HKT
發佈時間：19:09 2026-03-27 HKT

MIRROR經理人黃慧君（花姐）繼早前「我最喜愛」獎項等於沒有實力的言論惹起風波後，昨日再「出事」。她在一個姜濤黑粉的發文中按讚，隨即被「姜糖」(fans)截圖抨擊。花姐事後在限時動態道歉，表示「我冇like，唔知道係咪老人家，懵吓懵吓撳咗，點樣搵返嚟dislike」，但「姜糖」未收貨，更指她在發文前已經dislike，質疑她扮唔識。有「姜糖」亦希望姜濤不要因此影響巡迴演唱會的心情。

姜濤粉絲熱情送機

姜濤今日啟程前往加拿大，舉行《KEUNG TO “LAVA” LIVE TOUR 2026》倫敦站演出。《星島頭條》獨家直擊，雖然下着微雨，但仍無減「姜糖」熱情，數十人帶同應援物到機場送機，現場亦有近十名工作人員到場維持秩序。

姜濤「姜糖」暖心互動

姜濤約下午5時40分乘坐七人車到達機場VIP通道，一眾「姜糖」即不停大叫姜濤。頭戴冷帽、口罩，身穿牛仔外套的姜濤落車後，特意走到能夠看到的位置跟他們揮手打招呼，之後他又做出自己要進去、叫「姜糖」們離開的手勢，並做出「在心中」的手勢，心情未受影響，逗留約30秒後由VIP通道進入機場，但未見花姐同行。

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