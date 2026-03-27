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TVB「渣男小生」黃子恆舊帳再被翻 重提舊愛裕美遭網民轟扮受害者：紅唔起唔係無原因

影視圈
更新時間：21:30 2026-03-27 HKT
發佈時間：21:30 2026-03-27 HKT

43歲TVB三線小生黃子恆在藝訓班畢業曾受無綫力捧，可惜在2016年爆出撻著人妻裕美，2018年又被爆偷食內地女粉絲，對方還稱懷上他的BB，其後歌手迪子也出來大爆曾被黃子恆「約炮」，結果在多單桃色新聞下，黃子恆的形象直插谷底，斷送星途。

黃子恆未有因裕美與林作拍拖而酸溜溜

雖然其後黃子恆獲解凍，不過聲勢已經大不如前，近日因為宣傳劇集《臥底嬌娃》重提當年與裕美的桃色事件，黃子恆未有因裕美與林作拍拖而酸溜溜，他送上祝福並說：「始終她都是我生命中的一位過客。」後有網民在Threads轉發訪問，不單翻他的舊帳，還有人直言：「身痕係唔係所有叫恆嘅共通點？」

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黃子恆重提桃色新聞猶有餘悸

在TVB劇集《臥底嬌娃》上，黃子恆飾演的「郭 Sir」因未婚妻「沈佳琪」張曦雯被「潘奕風」馬貫東強吻後竟有心動感覺，為了對感情負責，「沈佳琪」張曦雯決定當機立斷向未婚夫「郭 Sir」黃子恆攤牌。黃子恆的深情演出曾成為焦點，更有網民發現他原來是「情路坎坷王」，封他為「御用敗犬」！黃子恆近日為劇集進行宣傳，重提多年前的桃色新聞，不單賠上事業，而且他更患上驚恐症，至今仍猶有餘悸：「我學識咗要好好好管理感情生活，身為公眾人物，真係要食得鹹魚抵得渴，既然做得呢一行，就要嚴守本分。」他又稱戥裕美開心：「我而家睇佢好享受，佢哋喺溝通同相處上都好爽，就算有時鬧交，都睇到出哋好恩愛。」

黃子恆遭網民轟「紅唔起唔係無原因」

黃子恆亦坦言仍有陰影，不強求拍拖，因為每次帶來的都是不好結果。其後有網民轉發黃子恆的訪問並說：「呢啲先犀利，食乾食淨仲話唔好玩，完全講到自己被玩咁。」、「做親啲角色都係做衰人，10次有8次都係岀軌，本色演岀，懷疑tvb係特登。」、「佢係之前呻過話自己都係星，冇人識佢？依加咪有人識囉！」、「你自己問下自己點解上唔到一線小生？你以前做過啲乜嘢，你自己心照？食完粉絲仲攪大咗人哋個肚，仲叫人落仔，今生會有業債隨身！」、「紅唔起唔係無原因，咁爛食。」、「淨係記得佢去深圳食fans ，比人屈有咗叫負責任。」、「相由心生，咁你明啦！」、「唔講冇留意佢同裕美，淨記得佢食粉絲，不過佢做親戲既角色都係衰衰地。」、「正正經經搵份正常工作過埋下半世就算啦，咪諗住復出喇。」、「我成日都唔記得佢叫咩名，但記得佢食粉絲。」

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