前港姐李清心懷孕經歷恐怖 下體狂流血染紅衛生巾胎兒心跳曾消失 富二代老公旨呈反應曝光

2017年落選港姐李清心（Katarina）今日（27日）在IG宣布再度懷孕，但今次陀B可謂驚險重重，當她向媽咪和朋友公布喜訊後，下體不停流出暗紅色的分泌物，但因周數太短仍未聽到心跳，雖然休息一星期才能知結果，搞到她的心情跌入谷底。

李清心曾為富二代男星旨呈誕下兒子

李清心在2023年曾宣布誕下兒子，當時曾有報道指原來李清心的老公是參加《全民造星III》、富二代男星旨呈（鄺旨呈），消息曝光後李清心即刪除報喜帖文，《星島頭條》亦曾就喜訊聯絡過旨呈經理人，不過對方僅表示：「多謝，但係私人生活唔回應。」

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李清心分享她的恐怖懷孕經歷

李清心今日在IG貼上一段影片分享她的恐怖懷孕經歷，影片一開始，李清心興奮地向媽媽和朋友公布喜訊，不過喜悅的氣氛瞬間被打破，她發現自己下體流出暗紅色分泌物，結果她火速走急症室，看到李清心先後晒出染有啡血和鮮血的衛生巾，情況令人擔心，李清心還說：「可惜因懷孕周數太小，超聲波檢查乜嘢都照唔到，亦聽唔到心跳，唯有休息一個禮拜再覆診，睇吓有冇心跳。呢個禮拜真係好漫長，心情跌落谷底。」

李清心重返工作崗位流血情況終停止

李清心稱下體出血的情況一直持續不停：「呢一刻發現原來真係好難唔憂慮，我將憂慮交畀神，我好想做好生活嘅每一樣嘢，想返工、又想陪個仔，想做運動同建立自己嘅興趣，但係我嘅身體原來係最需要休息，突如其來嘅病假，令我重新審視生活嘅優先次序。」直到覆診當日，李清心說：「我終於聽到心跳聲，雖然血仲係流唔停，但係BB每個禮拜都有長大，屋企人知我唔行得，仲特登用輪椅推我出去，等我可以唞吓氣。」最奇妙的是，李清心稱在需要重返工作崗位的第一天，流血的情況就完全停止了：「2026年，我又要做媽媽喇。」

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