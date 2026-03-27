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Alton型格踩單車出場 向MIRO坦露心聲 哽咽感謝粉絲陪伴及支持

影視圈
更新時間：16:15 2026-03-27 HKT
發佈時間：16:15 2026-03-27 HKT

MIRROR官方歌迷會主辦《Hi MIRO! Garden Party 2026》一連五日、共六場在麥花臣場館舉行。昨日由Alton（王智德）打頭陣。他型格踩單車進場，其後唱出《道路使用者的有型守則》，將現場氣氛推向高潮。

Alton邀MIRO上台即席寫生

活動期間，Alton和MIRO大玩砌車遊戲，勝出者可以獲得他在世界各地親自挑選的小禮物，包括於日本選購的《海賊王》文件夾、在英國挑選的Moonwalkers明信片，以及以天王巨星為封面的手寫生日卡等等。隨後，Alton獻唱《非物質文化遺產》，並邀請4位MIRO上台即席寫生，當中有粉絲將心願畫出：希望Alton踩着單車走上花路。Alton亦向MIRO坦露心聲，動容指粉絲的出現是對他最大的鼓勵。在談話期間，Alton更一度哽咽，感謝粉絲一直以來的陪伴以及支持。最後，粉絲逐一上台領取絨毛花朵，活動在一片溫馨感動的氣氛中完滿結束。

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