iHeartRadio音樂頒獎禮丨Taylor Swift捧7獎成大贏家 首度帶未婚夫亮相 新星Alex Warren捧走「年度歌曲」

「2026 iHeartRadio音樂頒獎禮」當地時間周四在洛杉磯舉行，美國樂壇天后Taylor Swift首度帶同未婚夫Travis Kelce亮相頒獎禮！賽前獲9項提名的她，最終捧走7獎成大贏家，包括摘下「年度藝人」、「年度專輯」、「年度流行歌曲」、「最佳歌詞」、「最佳MV」等獎，她憑《The Life of a Showgirl》獲頒年度流行專輯，她上台前跟Travis咀嘴，在台上致謝時亦不忘感謝對方：「我認為這張專輯可能也讓人感覺非常快樂、自信和自由，因為這就是我生命中每一日的感覺，因為我的未婚夫今晚在這裏。」

Rosé再封「年度K-pop藝人」

當歌手RAYE唱出新歌《Where Is My Husband》，鏡頭拍到Taylor與Travis開心地跳舞。去年8月，Taylor與Travis宣布訂婚，早前傳出他們將於今年6月13日在紐約羅德島舉行婚禮。此外，頒獎禮上，新星Alex Warren憑爆紅歌曲《Ordinary》擊敗Taylor，捧走「年度歌曲」，又摘下「突破獎」及「最佳新人」，Miley Cyrus捧走「創新獎」、「年度流行藝人」由Sabrina Carpenter奪得。韓團BLACKPINK成員Rosé和Bruno Mars合唱的《APT.》獲頒「最佳合作」，Rosé再封「年度K-pop藝人」，隊友Jennie摘下「年度K-pop專輯」。演唱美韓動畫《Kpop獵魔女團》主題曲《Golden》的組合HUNTR/X封「年度組合」，《Golden》再捧走「年度K-pop歌曲」。「年度K-pop組合」及「年度K-pop新人」分別由男團Stray Kids及Cortis奪得。韓團BTS成員J-Hope則憑《Mona Lisa》贏得「最喜愛TikTok舞蹈獎」；隊友Jimin與Jungkook獲頒「最喜愛螢幕組合」。