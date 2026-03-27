Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

iHeartRadio音樂頒獎禮丨Taylor Swift捧7獎成大贏家 首度帶未婚夫亮相 新星Alex Warren捧走「年度歌曲」

影視圈
更新時間：15:17 2026-03-27 HKT
發佈時間：15:17 2026-03-27 HKT

「2026 iHeartRadio音樂頒獎禮」當地時間周四在洛杉磯舉行，美國樂壇天后Taylor Swift首度帶同未婚夫Travis Kelce亮相頒獎禮！賽前獲9項提名的她，最終捧走7獎成大贏家，包括摘下「年度藝人」、「年度專輯」、「年度流行歌曲」、「最佳歌詞」、「最佳MV」等獎，她憑《The Life of a Showgirl》獲頒年度流行專輯，她上台前跟Travis咀嘴，在台上致謝時亦不忘感謝對方：「我認為這張專輯可能也讓人感覺非常快樂、自信和自由，因為這就是我生命中每一日的感覺，因為我的未婚夫今晚在這裏。」

Rosé再封「年度K-pop藝人」

當歌手RAYE唱出新歌《Where Is My Husband》，鏡頭拍到Taylor與Travis開心地跳舞。去年8月，Taylor與Travis宣布訂婚，早前傳出他們將於今年6月13日在紐約羅德島舉行婚禮。此外，頒獎禮上，新星Alex Warren憑爆紅歌曲《Ordinary》擊敗Taylor，捧走「年度歌曲」，又摘下「突破獎」及「最佳新人」，Miley Cyrus捧走「創新獎」、「年度流行藝人」由Sabrina Carpenter奪得。韓團BLACKPINK成員Rosé和Bruno Mars合唱的《APT.》獲頒「最佳合作」，Rosé再封「年度K-pop藝人」，隊友Jennie摘下「年度K-pop專輯」。演唱美韓動畫《Kpop獵魔女團》主題曲《Golden》的組合HUNTR/X封「年度組合」，《Golden》再捧走「年度K-pop歌曲」。「年度K-pop組合」及「年度K-pop新人」分別由男團Stray Kids及Cortis奪得。韓團BTS成員J-Hope則憑《Mona Lisa》贏得「最喜愛TikTok舞蹈獎」；隊友Jimin與Jungkook獲頒「最喜愛螢幕組合」。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-26 13:32 HKT
前TVB「首席女強人」罕現身 氣質優雅狀態更勝同場汪明荃 70年代晉升高層培育徐克杜琪峯
前TVB「首席女強人」罕現身 氣質優雅狀態更勝同場汪明荃 70年代晉升高層培育徐克杜琪峯
影視圈
7小時前
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
飲食
6分鐘前
方力申爆曾欲放棄老婆葉萱 首向家人坦白太太不幸過去喊爆 方母即時反應出人意表
方力申爆曾欲放棄老婆葉萱 首向家人坦白太太不幸過去喊爆 方母即時反應出人意表
影視圈
21小時前
「港產片風騷女神」移美逾30年罕曝光  超童顏撞樣狄波拉  爆於片場遭非禮：係咁用頭撞我心口
「港產片風騷女神」移美逾30年罕曝光  超童顏撞樣狄波拉  爆於片場遭非禮：係咁用頭撞我心口
影視圈
6小時前
伊朗局勢｜傳美軍擬定「最後一擊」 談判失敗後出手 包括奪濃縮鈾
伊朗局勢｜傳美軍擬定「最後一擊」 談判失敗後出手 包括奪濃縮鈾
即時國際
5小時前
池袋Pokémon店兇案｜自戕疑犯為女死者前男友 曾多次騷擾被頒禁制令
01:33
池袋Pokémon店兇案｜自戕疑犯為女死者前男友 曾多次騷擾被頒禁制令
即時國際
3小時前
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限/商戶名單
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
生活百科
3小時前
一粥麵快閃優惠！$38歎海南雞飯、紅燒豬手 一連三日下午4時起供應
一粥麵快閃優惠！$38歎海南雞飯、紅燒豬手 一連三日下午4時起供應
飲食
23小時前
消委會萬能插蘇｜10款適配接頭 USB充電效能/安全/電壓穩定性評測！日本城「JHE」與另一品牌潛在觸電風險
消委會萬能插蘇｜10款適配萬能插頭 USB充電效能/安全/電壓穩定性評測！日本城JHE與SUPER潛在觸電風險
生活百科
2026-03-26 13:38 HKT