陳展鵬搬大屋疑添新成員咁回應 市道差搞粉絲見面會收費平過$500

陳展鵬（27日）現身電視城準備拍攝《警聲百二秒III》，他笑言以為演警察，豈料是演大賊，續稱該節目介紹反恐部隊職務，又憶起自己年輕時參加少年警訊，入警署打乒乓波要說出編號才可進入。

「小豬比」想照顧細佬妹

談到囡囡「小豬比」見到他演大賊，預計有何反應？陳展鵬笑言女兒會好開心，指自己在家中也是演大賊𠱁女兒，沒有劇本下自由發揮，「比起拍劇，演技仲好！」續說：「拍呢個節目都開心，小朋友睇會消化得到。」同時透露4月尾會到內地拍新劇，中、港兩地走，笑言︰「開工之後，囡囡應該會掛住我啦，因為我負責叫佢起身，同接送返放學。」另外，提到太太單文柔早前在社交網分享生活短片，見他們一家遷入獨立屋。陳展鵬指相片是舊居，同時承認搬入新居，形容新居空間夠大，方便拍片，笑言可把廠景搬到屋企拍攝。是否家中有新成員？陳展鵬說：「呢個一直都想，唔關環境事，係關兩個大人事，希望有緣份啦！囡囡都希望多個人陪佢玩，佢性格鍾意照顧人。」

談到陳展鵬下月4日在東莞舉行一場明星晚宴，收費人民幣500元有找，有指收費平，他表示︰「要性價比高，吸引更多人幫襯，如果我搞粉絲見面會，收費仲平，大家開心最緊要！」