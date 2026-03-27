魔音女團｜莊子璇跳舞有喜感反眼兼披頭散髮 陳熙蕊成為團中「小腰精」

8位《魔音女團》練習生莊子璇、陳熙蕊、廖慧儀、葉靖儀、李尹嫣、蔡華英、穎喬、喬美莎等，接受YS韓國偶像學院（香港）的教練團特訓後，昨日（26日）第一次見傳媒，在助教文佐匡帶領下展示特訓後的舞步成果。YS香港導師Cola和Natalie，及助教冼靖峰亦有現身監場。

莊子璇係一張白紙

莊子璇、陳熙蕊接受訪時，被問到如何形容自己的表現，莊子璇大呻：「呀……頭先甩咗step（舞步），我一笑就甩咗Step，只可以Poker Face（面無表情蒙混過關）。」指自己未能同時兼顧跳舞、面部表情和唱歌，一心不能三用。而陳熙蕊則表示，在家練習跟正式跳是兩回事：「啱啱跳舞嗰陣畀啲頭髮遮咗塊面，就即刻要整理好個樣先，然後跟番個節奏。」現場所見，莊子璇跳到頭髮披面，她表示要好好練習如何揈頭髮才夠完美，稱跳舞有難度，尤其舞步當中有很多手勢。她們大讚蔡華英、和喬美莎，是練習生當中「舞功」最好的，都有超過10年的舞蹈功底，跳舞時充滿自信，十分有魅力。

陳熙蕊有線條反被要求增肥？

提到唱歌訓練，莊子璇表示要由基本功學起，問到導師是否非常嚴格？陳熙蕊指：「係為我哋好，佢哋越早『執』越好，我哋要努力學習、改進。」她直言壓力一定有，視為推動力。問組女團是否要努力keep fit？莊子璇透露導師陳奐仁有教導有關飲食的知識，透過計算卡路里來減肥，她指一眾練習生都收到「建議」要減肥，得陳熙蕊要增肥，她說︰「健康最緊要啦！對女團嚟講，有啲線條好啲嘅。」並稱要攝取多一些蛋白質來增肌。