魔音女團｜李尹嫣自認「肥底」要減9KG 踩過界指點廖慧儀唱歌技巧

《魔音女團》練習生李尹嫣、廖慧儀等人特訓，並首次公開展示舞步，兩人表示比前幾日進步，廖慧儀：「平時自己跳舞可以NG，但呢度唔可以，我哋喺勁短時間要練好一首歌，其實係有難度，頭先都有甩咗啲step，但應該唔係好覺？」而李尹嫣亦指自己亦有少許甩step。

廖慧儀向戰友回禮

提到唱歌方面，李尹嫣即大讚廖慧儀有天份，後者興奮稱，李尹嫣修讀音樂，故被對方讚感到十分開心。問到李尹嫣是否對唱歌有信心？身旁的廖慧兒即表示她是自己的唱歌老師，李尹嫣就說：「我識嘅嘢都會盡量同大家分享，呢度真係一山還有一山高，天外有天，呢度有好多專業老師，佢哋識嘅嘢比我哋多十萬九千倍！我獲益良多。」廖慧兒稱有學唱歌，惟上台經驗少，趁機偷師，並表示︰「我可以教大家拉筋減肥！」

李尹嫣自認「肥底」

李尹嫣、廖慧儀表示收到「建議」，要她們減肥，體型甚fit的廖慧儀指︰「叫我減6kg！」要減9kg的李尹嫣就要減9kg，她感驚訝：「叫我減係正常，廖慧儀經已好fit，冇脂肪可以減。」廖慧儀笑言可能要去「削骨」，「我應該係肌肉重，可能要減少少肌肉，要再拉吓筋，按吓摩，休息多啲。」她們坦言磅數不是最重要，最緊要身體線條靚。

8位《魔音女團》練習生莊子璇、陳熙蕊、李尹嫣、廖慧儀、葉靖儀、蔡華英、穎喬、喬美莎（26日）首見傳媒，在助教文佐匡帶領下展示特訓後的舞步成果。另助教冼靖峰，兩位YS香港導師Cola、Natalie到來監場。