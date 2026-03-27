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「火雲邪神」梁小龍離世後風波不絕！遺孀宋驤發聲明駁「久置不葬」謠言 對霸佔帳號者絕不姑息

影視圈
更新時間：12:00 2026-03-27 HKT
發佈時間：12:00 2026-03-27 HKT

曾在70年代與李小龍、成龍和狄龍號稱「四龍」的梁小龍在今年1月14日離世，享年75歲。梁小龍離世後，連環爆出不少風波，梁小龍遺孀宋驤狠斥亡夫帳號遭擅自營運，甚至聲稱有人梁小龍的名義違規承接商務合作、開展盈利活動，家屬將依法追究其全部法律責任。

梁小龍遺孀再發聲明稱追究到底

其後梁小龍的弟子爆出梁小龍至仍未下葬，並暗示梁小龍與妻子宋驤的婚姻早已名存實亡，兩人早已分居多年，還聲稱梁小龍提出過12次離婚都未能如願。梁小龍遺孀宋驤日前再發聲明，針對有人霸佔賬號、散布謠言、惡意攻擊家屬之行徑，將堅決通過法律途徑追究到底，絕不姑息。

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梁小龍遺孀宋驤強調「久置不葬」屬誣衊

梁小龍擁有280萬粉絲的抖音帳號「梁小龍永遠活在我們心中」目前由徒弟接手經營，近日徒弟以洗版式發文控訴遺孀宋驤，質疑恩師為何離世至今無法入土為安，甚至稱「有人」打算將骨灰寄放在免費的深圳殯儀館長達10年，痛批此舉踐踏影迷尊嚴。徒弟又爆出梁小龍生前曾向宋驤提出12次離婚，雙方多年未聯絡，控訴宋驤在梁生前未盡照顧之責，死後卻靠舊照營造深情假象。對於被梁小龍的徒弟質疑，梁小龍遺孀宋驤日前在抖音再發聲明，強調「久置不葬」純屬造謠誣衊，目前已蒐集相關證據，將對不實言論追究法律責任，但聲明未有明確交代梁小龍的下葬日期與骨灰安放地點，聲明全文如下：

先生離世以來，我們全家深陷悲痛，正依法依規處理後事，惟願逝者安寧、早日入土為安。近期網絡上針對家庭事務、賬號權益的不實言論甚囂塵上，有人刻意編造矛盾、抹黑詆毀、挑撥離間，嚴重擾亂我們正常生活，褻瀆逝者尊嚴。本人發聲，純屬維護先生合法權益，堅決反對任何個人假借其名義招搖撞騙、非法牟利，絕非外界惡意抹黑的「爭利」，此舉已獲所有子女全體支持。

關於安葬事宜，各項手續依法有序推進，所謂「久置不葬」純屬造謠誣衊。先生相關網絡賬號權益依法歸屬法定家屬，針對有人霸佔賬號、散布謠言、惡意攻擊家屬之行徑，我們已固定證據，將堅決通過法律途徑追究到底，絕不姑息。我們從未謀求任何不當利益，只願守護先生名譽與尊嚴。持續消費逝者、炒作家事、裹挾輿論者，其行為已突破道德底線與法律紅線。

在此鄭正警告：立即停止一切造謠、傳謠、干涉家庭私事之行為，立即停止對先生及家屬的傷害。我們將依法維護所有合法權益，對一切違法侵權行為追究到底。
感謝一直以來愛戴、支持先生的廣大粉絲與朋友。

梁小龍徒弟稱擁有多項授權和公證

其後「梁小龍永遠活在我們心中」亦有發文反擊：「本號依法持有師父梁小龍多項授權和公證，傾向於攜手大女兒梁子汶，在此之前仍由本人維護，九千視頻不刪留給粉絲紀念，本人助播師父直播百次現直播暫停，除非遇謠言需闢謠才關閉打賞緊急直播。本號不用於直播帶貨等商業活動，基本停更僅做紀念歡迎監督。本人並非代運營也不領工資負責法務、短視頻、代言，本人與師父是深度合作關係賬號五年來由本人實名，法律和平台皆規定唯有實名人有使用權，所以奪號是白費心機。有些裝睡的人故意帶節奏其實冤枉你的人比你還知道你冤枉。既自認有理那就走法律程序也請網絡判官止謠。」

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