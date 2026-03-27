任達華71歲生日獲女兒隔空送驚喜 預告今年專注藝術發展：演戲耽誤做藝術家

任達華（華哥）與太太琦琦、呂良偉夫婦、名媛榮文蔚等出席「BIG ART FESTIVAL」活動，原本出席名單有荷里活影星尚格雲頓，但記者離場時仍未見其蹤影。華哥近期頻頻亮相藝術活動，他笑言整個三月都是藝術月，今日更為自己繪畫的「3025」系列舉行畫展，展出10幅作品。他透露今年會專注藝術發展，正構思將音樂融入繪畫：「音樂每一粒音符就好似自己畫畫每一筆一樣，所以想將兩者結合。」他更笑言自己也是一名歌手，當被問到是否被演戲耽誤做歌手時？華哥打趣說：「係演戲耽誤做藝術家！」

任晴佳越洋送短片賀壽

提到3月19日是任達華的71歲生日，他笑言與太太度過了一個溫馨的生日。琦琦則透露老公今年的生日十分熱鬧，由內地慶祝到返香港，更有朋友與老公同一星座一起慶祝。女兒任晴佳因在英國大學準備畢業考試，未能回港陪伴爸爸過生日，但特別製作了短片作為生日禮物。華哥一臉滿足地說：「睇到條片好感動，因為睇到囡囡5歲、7歲同我一齊嘅合照，勾起好多回憶。」

琦琦送軍綠色服裝

問到送了甚麼禮物給老公，琦琦表示送了十多件華哥喜愛品牌的服裝，全部都是軍綠色。華哥解釋軍綠色是他的幸運顏色，並笑言：「十幾件好快著完，明年再買過。」

