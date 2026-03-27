張與辰被《東周刊》獨家揭拉姑做軍師助攻闖內地 開心直認︰前輩待我如家人愛錫

張與辰、劉洋、羅蘭、胡楓、「三姐」蕭秀香等昨日到灣仔出席名廚慈善晚宴活動。張與辰與劉洋受邀為慈善出一分力，不過愛吃的張與辰笑言今次無福品嚐，因為他後日將為《The Novara Ball》演唱會澳門站演出，明天便要出發進行綵排與練舞，為了穿上靚衫及往後表演着想，正努力減肥。

劉洋曾靠行樓梯成功減磅

劉洋同樣表示喜愛美食，自定居香港發展後，愛上燒鵝等地道美食，體重高峰期曾達230斤（約138公斤）。他透露現時每日堅持運動，更會行百層樓梯，體重已成功回落至近100公斤。

張與辰預告歌單更新一半

談到演唱會內容，張與辰預告將有勁歌熱舞環節，整場演出有一半內容與香港站不同。他更為點歌環節特意準備了20首歌單，讓歌迷現場點唱，誠意十足。

張與辰稱拉姑如家人

《東周刊》早前獨家直擊狄波拉（拉姑）將焦點從譚輝智轉移到張與辰身上，更以人脈為他在內地工作鋪路。問到有否邀請拉姑到澳門觀看演唱會？張與辰表示已提出邀請，但未獲回覆能否到場。他透露拉姑與張媽媽相識，彼此是家人與家人之間的見面與問候，笑言拉姑作為長輩一直很疼錫他：「不過我哋冇傾發展大計，見面都係傾吓近況，會講到馬來西亞嘅媽咪，都會分享吓工作，不過拉姑最常睇我訪問，會指點我點樣應對得好啲。」至於是否獲安排到內地發展，他指工作交由公司安排，現時主要以演出為主。

劉洋同獲拉姑愛錫

身旁的劉洋被問到拉姑是否同樣疼錫？他表示與拉姑見過數次面，對方亦有到場觀看他的演出，覺得拉姑對《中年好聲音》三屆參賽者都十分愛錫。劉洋透露將於下月前往澳洲登台，行程為期十日，接下來會全力投入排練與準備。

