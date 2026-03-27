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蔡俊彥受Edan影響由劍擊跨界闖樂壇 笑談「下體照」比成績更吸睛 盼外界聚焦表現

影視圈
更新時間：06:00 2026-03-27 HKT
發佈時間：06:00 2026-03-27 HKT

現時男子花劍世界排名第一的香港劍擊代表蔡俊彥宣布殺入樂壇，以獨立歌手身份推出首支個人單曲《我最討厭的男歌手》。昨晚他出席時尚活動時，分享首度做歌手的心情。他表示作為運動員，若只專注打劍，有時會感到焦慮，不想生活只圍繞單一方向，長遠希望將劍擊化為興趣，在爭取好成績的同時，也能做好音樂。

呂爵安林奕匡促成歌手路

被問到是否受好友呂爵安（Edan）影響？蔡俊彥直言對方幫了自己很多：「大家認識我好大原因都係因為佢，加上我做過佢演唱會嘉賓，正因為咁令我想成為歌手。以前唱歌只喺K房唱，冇諗過可以喺舞台唱歌，上次試過發覺幾享受，希望做多樣自己喜歡做嘅事。」他亦特別感謝林奕匡，透露早前為對方的網上頻道任嘉賓時隨口邀歌，沒料到對方真的為他寫歌，更找來黃偉文（Wyman）填詞。他笑言自己是聽《高山低谷》長大，能獲如此重量級前輩寫歌，深感榮幸。

蔡俊彥期待與Edan合作 

問到會否與呂爵安合作，蔡俊彥表示當然希望，指Edan曾寫Demo給他，盼望日後有機會同台，亦不認為二人會成為勁敵。

蔡俊彥親解歌名由來

提到新歌命名為《我最討厭的男歌手》，被問是否有弦外之音？蔡俊彥澄清並非指向任何一位歌手。他解釋，有時聽歌是一個治癒過程，偶爾會埋怨歌手寫中自己的經歷與心態，覺得這些歌手「好衰」寫中自己，但心底其實很喜歡這些作品。至於所指的歌手是誰？他笑言喜歡很多歌手，取這個歌名純粹想令人留下深刻印象。

蔡俊彥指「下體相」比成績更吸睛

談及早前在社交平台分享利馬站花劍大賽的照片，其中一張險被對手擊中要害，結果留言區引來熱烈「攻擊」。蔡俊彥笑言：「我發覺當我好正經好熱血post打劍相，其實8強都唔差，但都唔係好多人畀like；但一講畀人打中下體，大家就好開心。可能我要……（擺多啲呢類相？）又唔好，希望大家集中留意我嘅成績，唔好留意我嘅下體。」

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