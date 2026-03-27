于適頻頻來港人氣高企 自爆片場向偶像李連杰偷師 遺憾《鏢人》未能交手

內地男星于適昨晚現身時尚派對時，現場粉絲歡呼尖叫，場面熱鬧，可見其人氣之高。他表示自己經常來港工作，2月才剛來拍攝廣告，對香港已相當熟悉。

《鏢人》拍攝難忘

于適早前參與演出的電影《鏢人：風起大漠》於農曆新年期間上映，他分享拍攝時有不少難忘事。戲中他需應付大量動作場面，而且全是實景拍攝，過程雖然辛苦，但他從中獲益良多。他自小已是動作武俠片迷，今次能夠參演由袁和平（八爺）執導的電影，感到十分榮幸。

于適看李連杰的動作片長大

《鏢人》雲集多位動作巨星，包括謝霆鋒、吳京和李連杰等。于適坦言可惜今次未有機會與李連杰在戲中交手：「他在故事前段出現，未有機會在戲中碰面，我真的很想與他對打，我是看他的動作片長大，我開始做演員後一直有做動作訓練，李連杰是我的目標，他打不同的拳種、耍不同的兵器都有他的韻味，他和很多的動作演員都不一樣。」

于適敬佩前輩付出

雖然今次我們無對手戲，但在片場有交流，有趁機問他很多問題，珍惜來之不易的機會：「他和八爺（袁和平）都有分享很多以前拍動作片的經驗，他概慨歎觀眾在螢幕上看到的動作，看似簡單，但其實花了很多心機，尤其以前科技沒現在發達，未有威也時要用麻繩，工作人員要想辦法令觀眾看不到繩子，所以無論是台前幕後都很令人尊敬，多得他們的付出，才能在螢幕上呈現最美的一面。」