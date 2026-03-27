Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

于適頻頻來港人氣高企 自爆片場向偶像李連杰偷師 遺憾《鏢人》未能交手

影視圈
更新時間：07:00 2026-03-27 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-27 HKT

內地男星于適昨晚現身時尚派對時，現場粉絲歡呼尖叫，場面熱鬧，可見其人氣之高。他表示自己經常來港工作，2月才剛來拍攝廣告，對香港已相當熟悉。

《鏢人》拍攝難忘 

于適早前參與演出的電影《鏢人：風起大漠》於農曆新年期間上映，他分享拍攝時有不少難忘事。戲中他需應付大量動作場面，而且全是實景拍攝，過程雖然辛苦，但他從中獲益良多。他自小已是動作武俠片迷，今次能夠參演由袁和平（八爺）執導的電影，感到十分榮幸。

于適看李連杰的動作片長大

《鏢人》雲集多位動作巨星，包括謝霆鋒、吳京和李連杰等。于適坦言可惜今次未有機會與李連杰在戲中交手：「他在故事前段出現，未有機會在戲中碰面，我真的很想與他對打，我是看他的動作片長大，我開始做演員後一直有做動作訓練，李連杰是我的目標，他打不同的拳種、耍不同的兵器都有他的韻味，他和很多的動作演員都不一樣。」

于適敬佩前輩付出

雖然今次我們無對手戲，但在片場有交流，有趁機問他很多問題，珍惜來之不易的機會：「他和八爺（袁和平）都有分享很多以前拍動作片的經驗，他概慨歎觀眾在螢幕上看到的動作，看似簡單，但其實花了很多心機，尤其以前科技沒現在發達，未有威也時要用麻繩，工作人員要想辦法令觀眾看不到繩子，所以無論是台前幕後都很令人尊敬，多得他們的付出，才能在螢幕上呈現最美的一面。」

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
伊朗局勢｜傳美伊最快周四會談 特朗普：伊朗已同意永不擁有核武｜持續更新
02:17
伊朗局勢｜特朗普宣布對伊朗能源設施打擊再推遲10日 伊朗點名這六國船隻可過霍峽｜持續更新
即時國際
1小時前
池袋Pokémon店│遊日熱點Sunshine City爆命案 男子刺死女店員後自盡
00:34
有片．池袋Pokémon店│遊日熱點Sunshine City爆命案 男子刺死女店員後自盡
即時國際
11小時前
尖沙咀發利大廈賣淫猖獗 警聯入境處拘128人最細15歲 包括跨性別人士
00:48
尖沙咀發利大廈賣淫猖獗 警聯入境處拘128人最細15歲 包括跨性別人士
突發
10小時前
旺角兆萬中心吉舖湧現淪「死場」？昔日潮流聖地不復在 舊租戶慨嘆：做咗10年2月都執咗
旺角兆萬中心吉舖湧現淪「死場」？昔日潮流聖地不復在 舊租戶慨嘆：做咗10年2月都執咗
生活百科
17小時前
張栢芝香港機場苦候大仔畫面曝光  Lucas一舉動極暖男令人動容  網民：她付出有回報
張栢芝香港機場苦候大仔畫面曝光  Lucas一舉動極暖男令人動容  網民：她付出有回報
影視圈
14小時前
方力申爆曾欲放棄老婆葉萱 首向家人坦白太太不幸過去喊爆 方母即時反應出人意表
方力申爆曾欲放棄老婆葉萱 首向家人坦白太太不幸過去喊爆 方母即時反應出人意表
影視圈
13小時前
港男執iPhone慘變賊 好心幫忙反被屈車錢 機主賤招惹網民怒轟：好人難做｜Juicy叮
港男執iPhone慘變賊 好心幫忙反被屈車錢 機主賤招惹網民怒轟：好人難做｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
飲食
17小時前
東張西望｜馬斯克婆婆兇東張團隊：我就攞刀出嚟  識破被騙仍再被呃多廿萬  誓到美國追債
東張西望｜馬斯克婆婆兇東張團隊：我就攞刀出嚟  識破被騙仍再被呃多廿萬  誓到美國追債
影視圈
10小時前