MIRO見面祭被指規則嚴謹 Anson Lo回應盡量做多不會做少 AK承諾與大家多溝通接觸

MIRROR成員盧瀚霆（AL）和江𤒹生（AK）昨晚（26日）一起出席時尚派對，AK來到時見到附近的柯煒林即上前送上擁抱。AL在社交平台分享針灸拔罐的相片，他表示右腳一向有舊患，有以針灸治療，希望早日康復，不想影響跳舞，因下周會出席MIRO見面祭，之後又有澳門演唱會，雖然現在都能跳舞，但會有少少痛。

AK年紀漸長明白拉筋重要

問到AL是否五勞七傷，他笑言跳舞的人都是這樣，AK表示是職業性勞損，年輕時沒有多理會，覺得能頂到，但隨着年紀漸長，明白拉筋的重要性，懂得要好好保養，才能再跳耐一些，他們都說跳舞的人腰和膝頭有傷在所難免，講到男人腰傷可大可小？AK笑說：「我仲有個腎，唔好睇小我，所以要好好保養，我久不久都會去放血調理。」問到MIRROR中誰人受過的傷最重？AK笑指是做過手術的姜濤，指他已慢慢康復，要空間去適應，對他太多關心會令他壓力大。

AL重視每次與粉絲見面的機會

講到MIRO見面祭被指票價過高，規則比以前更嚴謹惹粉絲不滿，AL表示有留意報導，但未細看千字文規則，「規則不是我們定，無辦法理解背後的考量因素，我作為藝人和粉絲支柱，在時間許可下會盡量做多，不會做少，我很重視每次與粉絲見面的機會，很想報答他們的支持。（會無視不准合照的規則？）其實每次見面會都有不同規則，握手、合照、收禮物每次都會有不同安排，跟大會的做法，見面會不只我一個做，是12個兄弟一起去做。」AK明白粉絲都想與他們合照握手，想多溝通接觸，他承諾會與大家多溝通接觸，對其他條款未有太詳細了解，但會盡力去做，強調很珍惜見面會的機會，又說近來忙於拍新戲，之後要排舞台劇，他的MIRO見面祭應安排在5月舉行。

AL拍杜Sir新戲不擔心變都市傳說

AL近日都忙於宣傳新推出的新歌，透露4月會繼續拍攝杜琪峰新戲，不擔心電影會變成都市傳說，笑言有得拍就拍，無得拍時繼續等，他沒有損失，有機會時會好好把握，AK笑指《再見UFO》也是都市傳說，該戲等了8年亦終於上映，並指自己主演的電影《我們不是什麼》亦即將上映，趁機宣傳。