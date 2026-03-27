BABYMONSTER全黑戰衣降臨 香肩長腿霸氣震懾全場 Win Metawin自認粉絲拒同台跳舞

韓國女團BABYMONSTER、泰國男星Bright Vachirawit、Win Metawin、米高積遜女兒Paris Jackson、內地男星于適、甘比、盧瀚霆、江𤒹生、炎明熹、樂基兒、琦琦、ZPOT、VIVA、張敬軒、沈月、江若琳、蔡俊彥、楊文蔚、廖子妤、王丹妮、林恬兒、COLLAR成員許軼、沈貞巧、王家晴和蘇雅琳、柯煒林等，晚上出席一場時尚派對，吸引大批粉絲在場地附近的天橋上圍觀，場面熱鬧。

BABYMONSTER全黑型格亮相

BABYMONSTER以全黑造型登場，大騷香肩與長腿，但未有接受訪問，僅讓傳媒拍照。沈月身穿黑色露背露肩長裙，行走時邊走邊拉著裙子，疑似裙身略鬆，她表示十分期待見到BABYMONSTER。Paris Jackson則以一襲紅色長裙現身，走路時不慎踩到裙襬，險些跌倒，幸獲身旁友人及時扶住。

Win Metawin為新劇節食受傷

Win Metawin受訪時透露，為免上鏡顯得肥胖，全日只吃了沙律。他近日忙於在泰國拍攝劇集《泰版步步驚心》，由於飾演歷史人物，事前下了不少工夫，學習騎馬、劍術和格鬥技巧。劇中有不少危險場面，早前更不慎弄傷手指。他形容今次拍攝挑戰極大，需要手持重劍騎馬，難度相當高，但現已慢慢適應。被問到是否最想認識BABYMONSTER，他直言是她們的粉絲，至於會否想與她們一同跳舞，他笑說：「No la，let me dance.」並透露最喜歡BABYMONSTER的成員Chiquita。

