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「港產片風騷女神」移美逾30年罕曝光  超童顏撞樣狄波拉  爆於片場遭非禮：係咁用頭撞我心口

影視圈
更新時間：10:00 2026-03-27 HKT
發佈時間：10:00 2026-03-27 HKT

80年代時興社會寫實電影，其中關於夜總會、「魚蛋檔」的題材頗受歡迎，當中的《靚妹仔》系列，除了首集女主角林碧琪榮升影后、第二集《停不了的愛》女主角溫碧霞光芒四射，而第三集《午夜麗人》的女主角陳家齊，亦成為耀眼新星。已經淡出並移民美國超過30年的陳家齊，近日跟親妹妹、前亞姐陳綺明罕有現身接受鍾麗冰訪問，多年來仍保持童顏的她表示已回流香港，並罕有披露拍電影時被突然加床上戲、被片中臨記非禮的不幸事件，亦透露當時和初出道的吳鎮宇合作的難忘往事。

陳家齊顏值在線撞樣狄波拉

陳家齊是當年的觸目新人，除當上《午夜麗人》的女一外，之後更跟張學友和許冠英合作《猛鬼差館》、《猛鬼學堂》等，亦拍過《黑心鬼》、《鬼馬保鏢賊美人》和《我要金龜婿》等電影，因為樣貌頗有騷味，多演風騷角色。陳家齊外表一向「鬼鬼哋」，而經過30多年後，今次她接受鍾慧冰訪問，仍然留有一頭標誌性短髮，外貌竟與30多年前並沒有太大的分別，更有網民指她有點撞樣狄波拉，可見其顏值在線。

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陳家齊剖析拒拍床戲原因

早年陳果曾大爆陳家齊於《午夜麗人》中拍「肉搏戰」前突然臨陣退縮，最後逼得該片導演黎大煒做「替身」代替陳家齊跟男演員肉搏，陳家齊表示沒有後悔當時的決定：「佢喺合約度冇寫我要做床上戲，我梗係唔制啦，一Roll機分分我要裸露，我梗係死都唔拍」。面上毫無歲月痕跡、名副其實是美魔女的陳家齊搞笑表示，「你話我對手係劉德華就話啫，依家錢又冇、美色又冇，我梗唔拍」。

陳家齊慘被非禮

雖然逃過拍床上戲，但她在戲中仍不幸被臨記非禮：「嗰場戲係喺舞池度，有個頭髮好短嘅演員，一開機佢就將頭係咁撞落我心口，但嗰陣Roll咗機都一定要拍」。她表示正正因為這次被非禮，之後被要求拍床上戲，她才堅決拒絕：「我點知會唔會要求我入面唔着衫㗎！」。

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陳家齊爆吳鎮宇Kiss好怕醜

現在已是影帝級的吳鎮宇，《午夜麗人》正是他的電影處男作，陳家齊表示當時和吳鎮宇都有較親密的接吻戲份，她憶述吳鎮宇當時的表現笑指：「佢真係好怕醜，當時我哋要Kiss，我就飲咗酒先去拍，先可以好放咁完成。佢有冇反應我就唔知喇！」

陳家齊回流香港

陳家齊在娛樂圈只工作了一段短日子，有指與她當時在影圈發展了不久，就與鍾慧冰的胞弟移民美國並結婚誕下兩女，之後就全面淡出。不過陳家齊於訪問中表示自己已回流香港，相信未來會有更多機會看到陳家齊的身影。

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