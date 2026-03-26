臥底嬌娃丨馬貫東未料「風盈CP」爆紅：呢個功勞要俾李海銅 虐心戀獲激讚丨獨家

入行將近20年的馬貫東在聽晚（27日）大結局的《臥底嬌娃》擔任男主角，與張曦雯、陳瀅、羅毓儀3大女神合作。而戲中最矚目是他與近期人氣急升的李海銅（飾演蘇嘉盈），這對「風盈CP」被網民大讚合襯，兩人的感情線虐心又大派洋蔥。他未有想過「風盈CP」會爆紅，坦言這個功勞要給予李海銅。即將踏入40歲的他對於工作和生活感幸運，接下來希望更專精在演戲和寵物美容店。文：安安 攝：譚志光

馬貫東讚李海銅敢去嘗試

馬貫東在戲中與飾演「蘇嘉盈」的李海銅，演繹一對「見不得光」的地下戀人，充滿「洋蔥」之餘，李海銅更完美展示「絕世好女友」，被讚超強仙氣。馬貫東亦大讚李海銅好努力和用心，「佢將單純女仔演繹得很出色，同佢合作好舒服，佢反應好快，可以即場Give and Take。」對於李海銅獲封「最佳女友」、「隱藏女主角」，有沒有想像過與這樣的女友一起生活？他說：「好似蘇嘉盈咁嘅女仔，真係隱藏得好深，唔係咁容易搵到，所以都唔好幻想太多，女朋友最緊要思想步伐一致就足夠。」他又指沒想過「風盈CP」會爆紅，「觀眾有好強嘅代入感，呢個功勞真係要俾李海銅，雖然佢年資比較新，但佢好敢去嘗試，不斷將新嘅諗法放入角色，唔怕俾導演拒絕，亦都好接受其他人嘅意見，佢受歡迎係值得嘅。」

馬貫東被張曦雯、陳瀅、羅毓儀整蠱

除了跟李海銅有感情戲外，與張曦雯（Kelly）亦有感情線，可惜未有開花結果，問到與Kelly的接吻場口多NG嗎？他說：「都有NG，因為拍接吻戲經驗較少，第一次就錫歪咗，所以要嚟多take。」他與陳瀅、羅毓儀亦有對手戲，他又笑言3位女神已融為一體，會一齊夾埋整蠱自己，好難對付。

馬貫東2023年憑《破毒強人》「杜飛」奪得「飛躍進步男藝員」。

愛動物的馬貫東希望拍攝有關流浪動物的劇集。

黎耀祥是馬貫東演藝路上重要的人。

馬貫東家人成最強後盾

馬貫東於2023年憑《破毒強人》「杜飛」奪得「飛躍進步男藝員」，其實他曾多次與「最佳男配角」擦身而過，對於下個目標是「男配角」或「視帝」？他說：「好開心攞咗『男飛躍』先，攞咗其他獎就攞唔到『男飛躍』，我覺得要逐步逐步咁行上去，成就感會大啲，我要集齊晒啲獎。」在演藝路上打滾多年的他，曾在拍攝《愛·回家之八時入席》時，因不懂得如何掌握對白節奏和情緒而陷入迷茫，幸得黎耀祥鼓勵令他重拾自信。他亦特別感謝家人的支持，「當佢哋感覺到我唔開心，就會拎一碗湯俾我飲，我已經好舒服。」

馬貫東擇偶條件要鍾意動物

感情方面，目前單身的馬貫東坦言好講緣份，擇偶條件要鍾意動物、孝順、溫柔。問到曾想過結婚嗎？他說：「細細個家庭觀念已經好重，我對感情好隨緣，覺得大家嘅思想要相似。」除了演藝事業，愛動物的他近年更將事業版圖擴展至寵物美容界，他表示想演出有關動物題材的劇集，最希望拍流浪動物題材，坦言領養率比遺棄率低好多，想透過該題材讓人領略如何幫到流浪貓狗。而即將邁向40歲，他希望在演員、寵物美容上再專精一點，「我享受我嘅工作，成日都講我好幸運，演藝行業同寵物事業都係我好鍾意嘅範疇，我覺得好幸福，亦令我能夠維持生活。」

