Rihanna豪宅遭槍擊露營車中彈 與A$AP Rocky趴地保命 涉案女子否認謀殺未遂

美國樂壇天后Rihanna的加州洛杉磯豪宅本月初遭到槍擊，涉案女子今日出庭，對謀殺未遂的指控不認罪。Rihanna憶述當時與未婚夫A$AP Rocky在露營車上，露營車更中彈。

疑犯是來自佛羅里達州的35歲女子Ivanna Lisette Ortiz，她涉嫌於本月8日對蕾哈娜Rihanna的豪宅開火，當時RIhanna和未婚夫歌手A$AP Rocky在一輛露營車內。Rihanna向警方表示，她聽到多發子彈擊中拖車的聲音，拉開窗簾後發現擋風玻璃上出現彈孔。她當時立即將A$AP Rocky從床上叫醒，告訴他有人朝他們開槍，他們隨即趴低，之後衝進屋內確認3個孩子和工作人員的安全。

Ivanna狂轟20槍 嬰兒房亦遭殃

警方表示疑犯開了大約20槍，子彈還擊中露台和嬰兒房的牆壁，鄰近房屋也發現彈孔。檢察官Alexander Bott指Ivanna持突擊步槍開火時，屋內有數人在場，槍擊事件是將多人性命置於險境。他認為疑犯的行為「極度危險」，Ivanna被捕時，車上起出步槍、彈藥及假髮。

Ivanna面臨終身監禁

Ivanna目前被控1項謀殺未遂罪、10項持半自動槍械攻擊罪及3項向有人居住的住宅或露營車開槍的重罪。她對控罪全盤否認，並同時否認本人蓄意開槍的指控，她最高面臨終身監禁。下次審訊定於4月8日再度出庭，Ivanna的保釋金高達187.5萬美元（約1,466萬港元）保釋金，其辯護律師要求將保釋金減至70萬美元（約547萬港元），但不獲批准，目前她仍被羈押候審。法院亦頒令在刑事案件審訊期間，Ivanna不得在加州執行語言治療師職務，她自2016年起持有加州的相關執照。Ivanna之前在社交網曾兩度侮辱及恐嚇Rihanna，並指神想Rihanna死！

