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「張國榮女友」誤當小三誕女極不幸 晒母女合照如餅印 女兒完美承襲基因當模特兒

影視圈
更新時間：13:00 2026-03-27 HKT
發佈時間：13:00 2026-03-27 HKT

經典港產片《英雄本色》是無數影迷心中的不朽之作，還有幾天就是哥哥張國榮的死忌（4月1日）。當年戲中飾演「哥哥」張國榮女友Jackie的女星朱寶意，清純形象深入民心，近日她罕有地在IG留言，分享一張《英雄本色》的幕後照並寫道：「英雄本色！多美好的回憶！被導演吳宇森抓去做場記！開心的大家，開心的我」，一番話瞬間勾起了影迷的集體回憶外，最為網民津津樂道是朱寶意女兒遺傳了媽媽的美女基因，囡囡現時是平面設計師及模特兒，女承母業。

朱寶意台灣模特兒身分出道

朱寶意在台灣以模特兒身分出道，後被嘉禾電影相中，來到香港影壇發展，成為80年代炙手可熱的「宅男女神」。除了《英雄本色》系列外，她也曾與成龍、周潤發等巨星合作，在短短十年的演藝生涯中，累積了超過三十部電影作品。後來朱寶意開始走性感路線，她曾與湯鎮業在電影《心跳時刻》中有大膽床戲，亦拍過三級片《聊齋之慾焰三娘子》，可惜兩部話題之作都未能為她的事業帶來突破。朱寶意在1994年拍完電影《神劍》後，便毅然選擇淡出幕前，原來她當年跟一名上海富商誕下女兒，卻震驚地發現對方早有家室，朱寶意無法接受，決意獨力承擔起撫養女兒的責任，當上了單親媽媽。

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 朱寶意跟富商斬纜當單親媽媽

近日朱寶意跟女兒一同溫馨慶祝生日，並分享了二人合照。現年65歲的她，雖然臉上留下了歲月的痕跡，但那份優雅貴氣卻更勝從前，風采依舊，更令人驚豔的是，身旁的女兒恩慈與她長得成個餅印，完美繼承了母親的「美女基因」。

朱寶意餅印女入行當超模

朱寶意女兒不僅遺傳了媽媽的美貌，擁有深邃立體的五官和高䠷的身形，與媽媽一樣熱愛藝術的她，長大後繼承了母親的衣缽，身兼平面設計師及模特兒，事業發展相當不俗。

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