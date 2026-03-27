前TVB「首席女強人」罕現身 氣質優雅狀態更勝同場汪明荃 70年代晉升高層培育徐克杜琪峯

於70年代加入TVB、被譽為香港電視界「首席女強人」的周梁淑怡（Selina），現年81歲，雖已退休多年，但一舉一動仍備受關注。近日她與汪明荃、張寶華等好友相聚，從合照中可見其精神矍鑠的最新狀態，女強人風采依舊，令人驚艷。

八旬周梁淑怡狀態一流

在曝光的照片中，周梁淑怡站在人群中依然亮眼。歲月似乎沒有在她身上留下太多痕跡，雖已年過八十，但她仍然擁有一頭濃密的黑髮，臉上幾乎沒有明顯的皺紋。她化上了精緻淡雅的妝容，顯得貴氣迫人，臉上掛着和藹可親的微笑，渾身散發着一股歷經世事的優雅氣質。

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周梁淑怡保持健康身形

在打扮方面，周梁淑怡亦盡顯其獨到的品味。她身穿一件深色印花的絲質唐裝上衣，古典而高雅。她的身形保持得相當好，沒有發福或過瘦，體態健康勻稱。更難得的是，她站立時腰板挺直，絲毫沒有龍鍾老態，「電視界首席女強人」的氣場果然名不虛傳，更有網民指她的狀態比年輕3歲、現年78歲的汪明荃更佳。

周梁淑怡是電視界傳奇人物

周梁淑怡是香港電視史上的傳奇人物。她於70年代加入TVB，製作及監製了無數經典節目，包括《狂潮》、《家變》、《歡樂今宵》等，叱吒一時。她更是慧眼識珠，當年安排許冠文與許冠傑兄弟合作《雙星報喜》，其後促成電影《鬼馬雙星》的誕生，一舉打破香港票房紀錄。許冠文曾公開感謝她：「佢同我講話我個樣又唔靚仔，唱歌又渣，你只可以做喜劇喎。」

周梁淑怡培育杜琪峯、徐克、許鞍華

這位電視界的巨人，其實是從幕前開始的。當年她應徵TVB助導，卻被安排擔任香港第一位「天氣女郎」，更要以中英雙語播報。這段經歷雖然辛苦，卻讓她深入了解到幕前工作。從天氣女郎到監製，再到電視台管理層，她更曾擔任主持工作，是一位全方位的電視人。周梁淑怡在TVB、佳視和亞視任職期間，為演藝圈培育了無數台前幕後的精英，包括王晶、杜琪峯、徐克、許鞍華等，對香港影視界貢獻良多。

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