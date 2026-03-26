Tiger首度聯乘《聲夢》家族唱盡千禧經典 致敬樂壇前輩掀集體回憶

「THE PAPARAZZI CANTOPOP PARTY」將於下月24日（星期五）晚上7時至10時，在西九文化區藝術公園海濱東草坪舉行。是次活動打破電視台與平台界限，邀得MIRROR成員Tiger（邱傲然）首度聯乘《聲夢傳奇》系列一眾新生代歌手，包括Aska（張馳豪）、Teller（王偉俊）、Ziva（穎喬）、Emily（周智敏）、Ophelia（柯雨霏）。

重溫Twins謝霆鋒鄭秀文代表作

是次活動最受矚目的焦點，莫過於Tiger與《聲夢》家族的罕有同台。不少樂迷與網民均表示極度期待，紛紛猜測Tiger會與哪位歌手展開驚喜Crossover？為了向樂壇前輩致敬，一眾歌手將悉心準備多首經典金曲，當中更包括紅遍千禧年代的Twins、謝霆鋒、鄭秀文等代表作，透過重新演繹這些耳熟能詳的旋律，掀起全場集體回憶。

DJ助陣「時光隧道」打卡位

活動當晚，現場將化身為大型戶外音樂派對，有BEAT FRIDAY及DJ FRANKIE LAM以強勁節奏帶動氣氛。派對現場更設有特製的「時光穿梭隧道」，引領參與者告別平日的煩囂，瞬間回到那個廣東音樂最燦爛的千禧年代。在繁星與海風下，眾人將透過廣東音樂的魔力，享受一個充滿熱鬧氣氛與狂歡情懷的音樂之夜。