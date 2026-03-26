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BTS時隔4年8個月齊人登美名嘴節目 暖場嘉賓涉種族歧視捱批急道歉

影視圈
更新時間：20:15 2026-03-26 HKT
發佈時間：20:15 2026-03-26 HKT

韓國天團防彈少年團（BTS）20日發行新專輯《ARIRANG》，翌日在光化門舉行免費騷，吸引62,000到現場睇演唱會，之後他們飛到紐約出席fans活動及為節目錄影。

Seth電視台高層介入溝通

他們亮相名嘴Jimmy Fallon的節目於當地時間周三播出，這是BTS從2021年後，時隔4年8個月再次齊人上節目。不過，有指暖場喜劇演員Seth Herzog與主持人Jimmy因一段開玩笑內容，被網民狠批種族歧視。笑話內容為「現場有人來自北韓嗎？沒有嗎？沒人？」有fans即指有關說話冒犯了BTS跟現場觀眾，以及涉種族歧視。甚至有觀眾指控工作人員還以「長相」來區分他們，令他們對節目的美好形象幻滅。消息人士透露Seth已就此事向BTS道歉，電視台高層也已與他就此事進行溝通。

RM腳踝受傷仍又唱又跳

此外，隊長RM解釋專輯名字的意思：「韓國的民謠《ARIRANG》，包含了悲傷、喜悅、抗爭等多種情感，最能代表韓國人的一首歌。」他又向Jimmy送上一份象徵韓國文化的室內拖鞋，非常搞笑。BTS在紐約Guggenheim現代美術館演唱新歌《Swim》，RM上周腳踝受傷，但他為演出又唱又跳，不如之前在光化門演出中，要坐着或企定定演出。
 

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