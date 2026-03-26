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張德蘭入行60周年首登紅館 備戰打亂生活節奏 夫婿撐場老闆送金咪

影視圈
更新時間：18:45 2026-03-26 HKT
發佈時間：18:45 2026-03-26 HKT

66歲「四朵金花」張德蘭為慶祝入行60周年，將於5月30日在紅館舉行首度個人紅館演唱會《相識是緣份張德蘭演唱會》，更特別錄製四首新歌《快意人生》、《惜緣》、《記親恩》及《活在當下》。今日張德蘭出席記者會時，分享箇中感受，現場亦播放新歌《活在當下》MV。張德蘭老公楊偉誠現身支持外，主辦商之一的環星娛樂老闆張國林，更特別送上金咪及蛋糕賀她演出順利成功。

張德蘭呼籲珍惜眼前人

張德蘭透露，今次紅館個唱將濃縮過去60年來的歌曲與大家分享。她錄新歌《惜緣》及《記親恩》時更一度哽咽，因為年紀漸長，感覺時間過得很快，加上朋友移民等種種問題，希望大家要珍惜眼前人，尤其親人開始年紀漸大，要多見面。

張德蘭擔心會感觸落淚

問到可會擔心在個唱上會感觸落淚？她笑言都會驚，所以要提醒控制自己，不可影響表現，又指為個唱練舞配合歌曲，今次歌單亦很長，除了有經典歌，也會有一些少唱的歌曲。至於今次開騷可有打亂生活？張德蘭自認生活好規則律，為了開騷開始要試衫、整髮型、開會等，不過老公也很支持她。談及演唱會嘉賓，她表示要保持神秘，但自己不介意跟新生代歌手合作，因為喜歡嘗試新事物，又指新歌《活在當下》以新元素唱法，過程中也有很多新嘗試。

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