陳曉東為個唱特訓被健美小姐「糟質」 首做主辦方自嘲「入地獄」：計錯數有啲失策

陳曉東（東東）今日接受新城訪問，為6月19日舉行的《NEON REFLECTION 30演唱會》及新歌《致我們消失的超能力》宣傳。他為了今次演唱會努力做運動keep fit：「特別搵咗位曾參選『健美小姐』嘅女教練嚟『糟質』我，佢啲體能仲好過好多男仔，一星期練三至四堂，每次去健身都搵人幫我拍下過程，好似真人show咁！」但笑言操肌不是為了除衫。東東透露演唱會上會大展舞技：「會搵排舞師排舞，但唔會跳太多，最緊要有型。」

東東預售失策仍銷情理想

問到東東演唱會門票預售銷情，首次擔任演唱會主辦方的他表示不錯，又找了六個不同平台為演唱會進行門票預售：「我曾經應承過歌迷，如果可以自己話事，會畀佢哋優先。」初嘗做主辦方他笑說：「我不入地獄，誰入地獄？不過，計錯數都有啲失策，因為6月開唱，3月已登廣告牌，應該再推遲一個月。」

陳曉東女兒上台需「申請Visa」

相隔7年再在香港舉行演唱會，他已準備好大概的歌單，但自己比較貪心，還想在歌單上加插更多，笑言導演組給自己搞到頭都大晒：「今次當香港係特別場，亦會有新歌，而新歌亦有霓虹元素，將整個舞台比之前再升級。」問到會否叫女兒上台一起演出？他笑言：「到時如果有就當驚喜。（太太批准？）申請吓個Visa。」東東暫時會留在香港生活配合連串宣傳攻勢。