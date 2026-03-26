Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳曉東為個唱特訓被健美小姐「糟質」 首做主辦方自嘲「入地獄」：計錯數有啲失策

影視圈
更新時間：17:45 2026-03-26 HKT
發佈時間：17:45 2026-03-26 HKT

陳曉東（東東）今日接受新城訪問，為6月19日舉行的《NEON REFLECTION 30演唱會》及新歌《致我們消失的超能力》宣傳。他為了今次演唱會努力做運動keep fit：「特別搵咗位曾參選『健美小姐』嘅女教練嚟『糟質』我，佢啲體能仲好過好多男仔，一星期練三至四堂，每次去健身都搵人幫我拍下過程，好似真人show咁！」但笑言操肌不是為了除衫。東東透露演唱會上會大展舞技：「會搵排舞師排舞，但唔會跳太多，最緊要有型。」

東東預售失策仍銷情理想

問到東東演唱會門票預售銷情，首次擔任演唱會主辦方的他表示不錯，又找了六個不同平台為演唱會進行門票預售：「我曾經應承過歌迷，如果可以自己話事，會畀佢哋優先。」初嘗做主辦方他笑說：「我不入地獄，誰入地獄？不過，計錯數都有啲失策，因為6月開唱，3月已登廣告牌，應該再推遲一個月。」

陳曉東女兒上台需「申請Visa」

相隔7年再在香港舉行演唱會，他已準備好大概的歌單，但自己比較貪心，還想在歌單上加插更多，笑言導演組給自己搞到頭都大晒：「今次當香港係特別場，亦會有新歌，而新歌亦有霓虹元素，將整個舞台比之前再升級。」問到會否叫女兒上台一起演出？他笑言：「到時如果有就當驚喜。（太太批准？）申請吓個Visa。」東東暫時會留在香港生活配合連串宣傳攻勢。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
前TVB「御用小人物」移居外地創飲食王國 駕數百萬勞斯萊斯霸氣返舖 曾破產中風遇低潮
前TVB「御用小人物」移居外地創飲食王國 駕數百萬勞斯萊斯霸氣返舖 曾破產中風遇低潮
影視圈
9小時前
宏福苑聽證會｜母親不幸遇難遺言「你同哥哥好好生活」 罹難者家屬冀委員會還死者一個公道︱持續更新
社會
8小時前
00:45
大埔汀角路回收場大爆炸 烈焰沖天 4人受傷送院 一人危殆
突發
7小時前
瘋傳沖繩回港快運寄倉走私煙斷正 行李篋倒出一片煙海震驚全場 網民：諗住賺機票錢，而家賺到留日！｜Juicy叮
瘋傳沖繩回港快運寄倉走私煙斷正 行李篋倒出一片煙海震驚全場 網民：諗住賺機票錢，而家賺到留日！｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
天氣｜回南天殺到 天文台料未來九天濕度最高95% 周末起連續八日有驟雨
00:51
天氣｜回南天殺到 天文台料未來九天濕度最高95% 周末起連續八日有驟雨
社會
6小時前
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
2026-03-24 15:48 HKT
前台北市長柯文哲遭判17年，褫奪公權6年。
01:02
前台北市長柯文哲遭判17年 褫奪公權6年（附京華城貪污案懶人包）
兩岸熱話
4小時前
70年代當家花旦零P圖狀態震撼流出 逆天美魔女體態宛如少女艷壓群芳 每日堅持做一事視最值得的投資
70年代當家花旦零P圖狀態震撼流出 逆天美魔女體態宛如少女艷壓群芳 每日堅持做一事視最值得的投資
影視圈
8小時前