4月電視劇推介｜女力大爆發 IU對撼高允貞 孫儷、迪麗熱巴攜新作回歸

2026年4月各地電視劇百花齊放，當中最矚目莫過於是IU以及邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》與憑着《愛情怎麼翻譯？》爆紅的高允貞孖具教煥主演的新劇《所有人都在與自己的無價值對抗》對打！下文為您精心整理10套4月必看電視劇清單，包括劇情大綱、必看亮點以及播放詳情。

四月電視劇推介1： IU、邊佑錫《21世紀大君夫人》

內容簡介：IU與邊佑鍚「契約婚姻」

《21世紀大君夫人》講述深受百姓愛戴的理安大君（邊佑鍚 飾），因皇室內部壓力而與韓國頂級財閥的繼承人成熙周（IU 飾）達成契約婚姻。原本二人是各取所需，但在過程中漸漸產生不一樣的情愫，二人共同開創命運的愛情故事。

《21世紀大君夫人》在4月10日起開播！

看點：IU孖邊佑鍚二搭

IU在去年憑着《苦盡柑來遇見你》名聲大噪，更榮獲「2025首爾國際電視節」的影后，在4月IU再度回歸電視劇，攜新作《21世紀大君夫人》與觀眾見面，更與邊佑鍚繼《月之戀人—步步驚心：麗》後時隔9年再合作，共譜羅曼史！除此之外，韓國人氣女團TWICE成員定延的家姐實力派演員孔升妍亦有份參演！電視劇由《金秘書為何那樣》、《還魂》的導演朴峻華親自操刀，品質有保證！

開播時間＋播放平台

播出時間： 2026年4月10日 晚上9點40分

2026年4月10日 晚上9點40分 線上看平台： Disney+、MBC

Disney+、MBC 集數：共12集，每周五、每周六各更新一集

四月電視劇推介2：具教煥、高允貞《努力克服自卑的我們》

內容簡介：具教煥與高允貞「放過自己」

黃東滿（具教煥 飾）身邊的朋友一個個功成名就，只剩下他不斷與自己的無價值抗爭。他在面對着被他人比較、落後於別人時，在遇到邊恩雅後（高允貞 飾），二人齊踏上尋找內心平靜的旅程。

具教煥和高允貞主演《努力克服自卑的我們》。

看點：演技派齊集、劇本聚焦「未成功者」

透過《愛情怎麼翻譯？》人氣直線攀升的高允貞，與百想視帝具教煥合作組成「厭世CP」，十分矚目。劇集細膩刻畫「未成功者」在現實與理想之間反覆拉扯的掙扎，描述大家會遇到的困境，勢能帶來共嗚。除此之外，《努力克服自卑的我們》由《山茶花開時》導演車榮勳執導，曾打造《我的大叔》的編劇朴海英負責劇本創作，品質有保證。

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播出時間： 4月18日

4月18日 線上看平台： JTBC、Netflix

JTBC、Netflix 集數：共12集

四月電視劇推介3：朴寶英、金聖喆《賭金》

內容簡介：朴寶英因金條卷入生存之戰

禧主 （朴寶英 飾） 因意外獲得走私集團的金條，而被迫捲入一個充斥著貪婪與背叛的混亂世界。童年玩伴張昱（金聖喆 飾）的故意接近，隨着身邊的人為了爭奪黃金而互相殘殺，禧主也被強烈的佔有慾所吞噬，點燃了一場絕望的生存之戰。

朴寶英與金聖喆主演《賭金》。

看點：浪漫喜劇天后朴寶英「轉型」

韓國「青龍視后」朴寶英近年作品一部接一部，大多圍繞浪漫喜劇，而是次她一嘗帶有人性醜陋面的劇本和角色。除此之外，她亦夥伴憑《機智牢房生活》在電視劇界嶄露頭角的演員金聖喆以及她的老友李光洙。今次光洙都有大突破，一洗搞笑本色！在《賭金》中飾演有強烈反社會人格傾向的幫派成員，值得一看！

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播出時間： 4月29日

4月29日 線上看平台： Disney+

Disney+ 集數：共10集

四月電視劇推介4：孫儷、吳慷仁《危險關係》

內容簡介：孫儷與吳慷仁展人性博弈

大學講師顏聆（孫儷 飾）遭逢學生意外與閨密簡蕾蕾含冤自殺雙重打擊，她堅信閨密清白，決心追查真相。溫柔的精神科醫生羅梁（吳慷仁 飾）成為她的依靠，她卻不知不覺陷入情感泥沼。歷經掙扎，顏聆終於覺醒，隱藏意圖與黑手周旋，收集證據撕破偽裝，讓罪惡伏法。

《危險關係》由孫儷以及吳慷仁領銜主演。

看點：劇本節奏明快 觀眾睇得爽

《危險關係》是現實題材直擊社會痛點，引發觀眾對情感關係的深度思考。除此之外實力派演員孫儷大晒演技，精準刻畫顏聆的掙扎與覺醒，將角色間的心理拉扯演繹得淋漓盡致。劇集以追查閨蜜自殺真相為主軸，但22集內不斷反轉，觀眾可以體驗解謎與反擊的雙重爽感。

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播出時間：3 月31日

月31日 線上看平台： 愛奇藝

愛奇藝 集數：共22集

四月電視劇推介5：迪麗熱巴、陳飛宇《白日提燈》

內容簡介：迪麗熱巴與陳飛宇「禁忌愛戀」

天賦卓然的鬼王賀思慕（迪麗熱巴 飾），在休沐覓食時意外遇見了攜帶着她故人之物的少將軍段胥（陳飛宇 飾）。二人你來我往互相試探下，賀思慕了解到段胥黑暗的過往以及心中的志向，而段胥也發現了賀思慕的堅守和孤獨。壽命不過百年的凡人和四百歲仍是少女的惡鬼，以愛意抵抗時間洪流。

迪麗熱巴與陳飛宇領銜主演《白日提燈》。

看點：題材新穎 服化道驚艷

《白日提燈》是迪麗熱巴今年首部播出的作品，她在劇中有「雙重身份」，因此既要展現出鬼域統治者的殺伐果斷，又要呈現少女般的好奇心，勢令粉絲期待她的演繹。除此之外，該劇更以「五感互通」的新奇設定打造強羈絆宿舍感，人鬼殊途的禁忌愛戀虐甜交纖。迪麗熱巴更上身27套手工華服，當中融合敦煌美學以及哥特暗黑風！

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播出時間：3 月28日

月28日 線上看平台： 騰訊視頻 、 Disney+

騰訊視頻 Disney+ 集數：共40集

四月電視劇推介6：朱正廷、盧洋洋《人間驚鴻客》

內容簡介：朱正廷與「童年救命恩人」彼此救贖

天狼關將軍蕭池（朱正廷 飾）在屬下婚宴上突制止新人拜堂，因接報新娘被逼嫁人，他將新郎革職，親審新娘兼女神醫寒雲苓（盧洋洋 飾），認出她是兒時救命恩人。徹查後得知寒雲苓為救友被逼結婚，遂放人。寒雲苓去而復返，識出蕭池病重，直言能治，至此兩人命運自此緊繫。

《人間驚鴻客》由朱正廷和盧洋洋領銜主演。

看點：宿命重逢設定吸睛

朱正廷與盧洋洋均是歌手出道，並在後續轉型為演員，是次是二人首次擔正的電視劇，令粉絲期待不已！除此之外，二人的宿命重逢設定戳人，情感張力拉滿：以「將軍與童年救命恩人」的宿命羈絆為核心，重逢時的暗藏心事、相處時的彼此救贖，情感細膩飽滿，甜度與溫度兼備。

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播出時間： 4月

4月 線上看平台： 愛奇藝

愛奇藝 集數：共24集

四月電視劇推介7：賴偉明、周益如《我在大學修文物》

內容簡介：賴偉明與周益如文物修復出愛情

修復技藝高超卻恃才傲物的許驍（賴偉明 飾），與恐懼社交、內向敏感的趙小岑（周益如 飾），在大學文物修復課堂的瓷器修復作業中相識，併結為合作隊友。相處中，二人互相教贖對方，感情在朝夕相處中逐漸升溫，並以年輕人的熱情與堅持，守護文化遺產，共同迎接文物修復路上的各種挑戰。

賴偉明與周益如領銜主演《我在大學修文物》。

看點：題材新穎聚焦文物修復

題材新穎治癒，聚焦文物修復青春群像：以大學文物修復專業為背景，打破文物修復的高冷印象，用年輕人的視角，講述修復技藝與青春成長的故事，題材新穎且充滿治癒感。加上男女主演技在線，賴偉明曾參演《大夢歸離》、《驕陽似我》等爆劇，演技備受肯定；周益如則在《引燈訣》和《愛你》中大晒演技。

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播出時間： 4月2日（免費開更）

4月2日（免費開更） 線上看平台： 愛奇藝

愛奇藝 集數：共20集

四月電視劇推介8：柳樂優彌、松村北斗《九條的大罪》

內容簡介：柳樂優彌、松村北斗與法律道德交纖

專門接手半黑道分子、前科犯等棘手委託人的案件的律師九條間人（柳樂優彌 飾），以及剛報到的精英律師烏丸真司（松村北斗 飾），兩位辦事風格截然不同的律師，在一同面對映照社會黑暗面的各種委託案件過程中，貫徹自己心中的正義同時合作，一幕幕法律與道德交織的極限犯罪畫面就此展開。

柳樂優彌和松村北斗主演《九條的大罪》。

看點：改編至人氣漫畫 原著作者讚不絕口

《九條的大罪》由一眾勁有熱度的演員，包括柳樂優彌、松村北斗、池田依來沙、町田啓太等出演，未開播已經話題度滿滿！除此之外，漫畫的原作者真鍋昌平在優先觀看後讚不絕口，「單憑呼吸與眼神就能傳遞深層的情感，令整部劇集充滿魅力。」

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播出時間： 4月2日

4月2日 線上看平台：Netflix

四月電視劇推介9：Anna Cathcart、崔民英《愛你的凱蒂 第 3 季》

內容簡介：Anna Cathcart迎關係的終局

第三季圍繞着凱蒂（Anna Cathcart 飾）迎接在首爾私校的最後一年，盼與朋友創造珍貴回憶、與韓國親人拉近距離，並為自己的未來做出重大抉擇，同時，她也渴望這次能徹底釐清與民豪（崔民英 飾）的關係，但當突如其來的真相打亂了她的計畫，她只能學會接受這些無法預見的變數。

Anna Cathcart與崔民英主演《愛你的凱蒂 第 3 季》。

看點：終到釐清關係「戲玉」

Netflix人氣純愛電影《愛的過去進行式》的衍生影集《愛你的凱蒂》，同樣以甜美可愛的劇情加上演員自然地互動，自第一季起就好評不斷！在第三季中，凱蒂終想和民豪釐清好友還是戀人的關係，可謂終到「戲玉」，勢令觀眾期間二人關係的進展。

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播出時間： 4月2日

4月2日 線上看平台：Netflix

四月電視劇推介10：Davina 、Giorgino《愛情與十億》

內容簡介：Davina不顧代價勢奪回一切

艾莉娜（Davina Karamoy 飾）是成功的CEO，卻遭控制狂丈夫奪走公司、凍結資產。她提出離婚後跌入谷底，此時舊識、神秘億萬富翁亞文（Giorgino Abraham 飾）現身，提供千萬美元助她打官司，但附帶跨越商業與情感界線的條件。隨著迪亞茲手段越發無情，艾莉娜被迫在高風險博弈中做出艱難抉擇，為了奪回人生主導權，不惜一切代價。

看點：演員製作都有保證

最近印尼電視劇崛起，獲不少粉絲追捧，當中Davina與Giorgino兩位人氣演員票房號召力強勁，勢吸引關注。加上劇集靈感源自經典電影《不道德的交易》，以大膽、足以改變人生的協議為核心，將關係置於懸崖邊緣，考驗信任的極限。項目由屢創票房佳績的頂尖製作公司Hitmaker Studios操刀，製作水準與敍事質素均有保證。

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