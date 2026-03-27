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29歲人氣女星因「朱古力瘤」揭罕見體質 天生「兩個子宮一個腎」容易血崩

影視圈
更新時間：19:55 2026-03-27 HKT
發佈時間：19:55 2026-03-27 HKT

29歲泰片《撞鬼遇到愛》女星Bow（Maylada Susri）日前亮相YouTube頻道節目時，自揭生理構造屬罕見體質，天生擁有兩個子宮，卻只有一個腎臟，由於例子屬極低概率的生理構造，令Bow從小過得辛苦。

Bow浴室暈倒揭病情

Bow在節目中透露其生理期時間長，且會出血量多，幾乎每日都要使用衛生巾，無奈笑說感覺屋企似衛生巾工廠。Bow因為一次在浴室痛到暈倒，被母親發現後送到醫院，經檢查後診斷有子宮內膜異位症的「朱古力瘤」。

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泰星Bow生理構造屬罕見：

由於「朱古力瘤」的囊腫藏在另一個「副子宮」中，才揭開身體隱藏的秘密。對於生育問題，Bow坦言醫生稱沒有問題，只是有可能要多做諮詢及注意事項，而她渴望與藝人男友Alek Teeradetch擁有下一代。而醫生當時又發現Bow只有一個腎，幸而腎臟健康，讓Bow過正常生活。

Bow 14歲以團出道

Bow本名梅拉達蘇斯麗（Maylada Susri），擁有176厘米身高，早在14歲以女團Kiss Me Five出道，在隊內擔任主音，組合於2013年解散後，Bow轉往模特兒界發展，同年獲泰國超模大賽冠軍。Bow在2015年首次主演泰劇《美人纖》，一炮而紅，之後演出《繩拳》、《鳳勝龍》、《田園愛情》等泰劇，成為新一代泰劇女神。

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