三一萬能合｜Sica多重人格成長記 成日被媽咪追問姜濤行蹤｜專訪

熱愛表演的Sica（何洛瑤）從《全民造星IV》出道，不知不覺4年多，由地下偶像到主流，在電視螢幕上那個搶眼日系風，大癲大喪的單一形象，她形容自己現階段似動漫《進擊的巨人》裡的艾連葉卡，「人格多咗，每日都唔同！」這次在舞台劇《三一萬能合》分飾3角，性格多變，與主角麥沛東、凌文龍、岑珈其一同尋找自己的真實一面。撰文︰李志宏、攝影︰譚志光

何洛瑤小六接觸J-Pop文化

Sica自細就表演慾強，「喺屋企扮動漫人物、唱歌、彈結他，大個就玩埋cosplay。」充滿朝氣的她，迷上日本動漫、AKB48，也曾在女僕Cafe做侍應，未出道經已有粉絲。她一心入ViuTV，參加《全民造星IV》而入行，「入唔到就繼續做地下偶像！」這些年她在不同平台累積經驗，笑中有淚的《三一萬能合》講述麥沛東、凌文龍、岑珈其面對各種生活難題，他們想「3合1」變成一個「完美的人」，無憂無慮；Sica則一人分飾三角，「做護士、前度……同秘密！我角色似催化劑，幫佢哋之餘都係幫自己。我演前度嗰part，情節好有共鳴，想睇追女仔招數一定要買飛入場。」

護士、前度與「秘密」的人設，貼合Sica現時狀態，她解釋像動漫《進擊的巨人》裡的艾連葉卡，「我未入行前，一味衝衝衝好熱血！入行後人格多咗，每日都變！內心好多掙扎、懷疑、迷茫，會成日問自己︰我究竟係邊個？做緊啲乜嘢？」

Sica演過幾齣舞台劇，形容《Di-Dar》節奏快，《三一萬能合》Vibe偏向靜，要多思考。

Sica在《三一萬能合》的其中一個造型，她一人分飾三角包括護士、前度與「秘密」。

Sica同凌文龍、麥沛東、岑珈其影《三一萬能合》宣傳海報。

何洛瑤太在意別人眼光

Sica入行後，受眾與曝光率增加，遭到評頭品足，她唱歌曾被網民批評「好難聽」、「雞仔聲」，「我好在意別人嘅眼光！畀人踩會唔開心，會暱埋喊……最後都係要面對自己嘅不足。」家人是她的力量，「媽咪超級支持我，佢係姜濤粉絲，成日問我有冇見到佢，我梗係答唔出。」Sica不是首次演舞台劇，綵排、Live表演訓練其專注力，「而家出Show唱歌唔會咁易分心，Feel到有壓台感。」成長就是既害怕改變又渴望蛻變，「早排錄音，監製話我變咗好多，Vibe唔同咗，我聽到有少少驚。係我經歷、見識多咗而變得表現穩定咗？」其《失真模式》第一次嘗試嘶吼（Scream）唱法，網民聽到有進步，有人甚至配上動畫《我的英雄學院》畫面，力撐振奮人心。

Sica唱歌曾被網民批評「好難聽」、「雞仔聲」。

Sica不經不覺入行第4年多。

Sica、岑珈其、麥沛東等主演圍讀《三一萬能合》劇本。

何洛瑤勿忘初心

無論演舞台劇還是唱歌，關於表演，Sica形容︰「表演同繪畫一樣，都係回應緊呢個時代嘅某啲嘢。我呢一刻有種複雜感覺，唔肯定邊個先係真正嘅我，而每次表演，都解開內心一個小結。」這就回到《三一萬能合》的核心，相信自己，每個人都有優點與不足，都是獨一無二。才25歲的她忽然靈機一觸，回想︰「係喎！我參加《全民造星IV》嘅目的，都係想肯定自己真係鍾意表演呢件事。我唔會退休！有排做㗎！」

Sica︰「表演同繪畫一樣，都係回應緊呢個時代嘅某啲嘢。」

Sica演繹《失真模式》第一次試嘶吼（Scream）唱法。

Sica玩cosplay至愛《進擊的巨人》。