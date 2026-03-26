Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

三一萬能合｜Sica多重人格成長記 成日被媽咪追問姜濤行蹤｜專訪

影視圈
更新時間：22:15 2026-03-26 HKT
發佈時間：22:15 2026-03-26 HKT

熱愛表演的Sica（何洛瑤）從《全民造星IV》出道，不知不覺4年多，由地下偶像到主流，在電視螢幕上那個搶眼日系風，大癲大喪的單一形象，她形容自己現階段似動漫《進擊的巨人》裡的艾連葉卡，「人格多咗，每日都唔同！」這次在舞台劇《三一萬能合》分飾3角，性格多變，與主角麥沛東、凌文龍、岑珈其一同尋找自己的真實一面。撰文︰李志宏、攝影︰譚志光

何洛瑤小六接觸J-Pop文化

Sica自細就表演慾強，「喺屋企扮動漫人物、唱歌、彈結他，大個就玩埋cosplay。」充滿朝氣的她，迷上日本動漫、AKB48，也曾在女僕Cafe做侍應，未出道經已有粉絲。她一心入ViuTV，參加《全民造星IV》而入行，「入唔到就繼續做地下偶像！」這些年她在不同平台累積經驗，笑中有淚的《三一萬能合》講述麥沛東、凌文龍、岑珈其面對各種生活難題，他們想「3合1」變成一個「完美的人」，無憂無慮；Sica則一人分飾三角，「做護士、前度……同秘密！我角色似催化劑，幫佢哋之餘都係幫自己。我演前度嗰part，情節好有共鳴，想睇追女仔招數一定要買飛入場。」

護士、前度與「秘密」的人設，貼合Sica現時狀態，她解釋像動漫《進擊的巨人》裡的艾連葉卡，「我未入行前，一味衝衝衝好熱血！入行後人格多咗，每日都變！內心好多掙扎、懷疑、迷茫，會成日問自己︰我究竟係邊個？做緊啲乜嘢？」

Sica演過幾齣舞台劇，形容《Di-Dar》節奏快，《三一萬能合》Vibe偏向靜，要多思考。
Sica演過幾齣舞台劇，形容《Di-Dar》節奏快，《三一萬能合》Vibe偏向靜，要多思考。
Sica在《三一萬能合》的其中一個造型，她一人分飾三角包括護士、前度與「秘密」。
Sica在《三一萬能合》的其中一個造型，她一人分飾三角包括護士、前度與「秘密」。
Sica同凌文龍、麥沛東、岑珈其影《三一萬能合》宣傳海報。
Sica同凌文龍、麥沛東、岑珈其影《三一萬能合》宣傳海報。

何洛瑤太在意別人眼光

Sica入行後，受眾與曝光率增加，遭到評頭品足，她唱歌曾被網民批評「好難聽」、「雞仔聲」，「我好在意別人嘅眼光！畀人踩會唔開心，會暱埋喊……最後都係要面對自己嘅不足。」家人是她的力量，「媽咪超級支持我，佢係姜濤粉絲，成日問我有冇見到佢，我梗係答唔出。」Sica不是首次演舞台劇，綵排、Live表演訓練其專注力，「而家出Show唱歌唔會咁易分心，Feel到有壓台感。」成長就是既害怕改變又渴望蛻變，「早排錄音，監製話我變咗好多，Vibe唔同咗，我聽到有少少驚。係我經歷、見識多咗而變得表現穩定咗？」其《失真模式》第一次嘗試嘶吼（Scream）唱法，網民聽到有進步，有人甚至配上動畫《我的英雄學院》畫面，力撐振奮人心。

Sica唱歌曾被網民批評「好難聽」、「雞仔聲」。
Sica唱歌曾被網民批評「好難聽」、「雞仔聲」。
Sica不經不覺入行第4年多。
Sica不經不覺入行第4年多。
Sica、岑珈其、麥沛東等主演圍讀《三一萬能合》劇本。
Sica、岑珈其、麥沛東等主演圍讀《三一萬能合》劇本。

何洛瑤勿忘初心

無論演舞台劇還是唱歌，關於表演，Sica形容︰「表演同繪畫一樣，都係回應緊呢個時代嘅某啲嘢。我呢一刻有種複雜感覺，唔肯定邊個先係真正嘅我，而每次表演，都解開內心一個小結。」這就回到《三一萬能合》的核心，相信自己，每個人都有優點與不足，都是獨一無二。才25歲的她忽然靈機一觸，回想︰「係喎！我參加《全民造星IV》嘅目的，都係想肯定自己真係鍾意表演呢件事。我唔會退休！有排做㗎！」

Sica︰「表演同繪畫一樣，都係回應緊呢個時代嘅某啲嘢。」
Sica︰「表演同繪畫一樣，都係回應緊呢個時代嘅某啲嘢。」
Sica演繹《失真模式》第一次試嘶吼（Scream）唱法。
Sica演繹《失真模式》第一次試嘶吼（Scream）唱法。
Sica玩cosplay至愛《進擊的巨人》。
Sica玩cosplay至愛《進擊的巨人》。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
池袋Pokémon店│遊日熱點Sunshine City爆命案 男子刺死女店員後自盡
00:34
有片．池袋Pokémon店│遊日熱點Sunshine City爆命案 男子刺死女店員後自盡
即時國際
1小時前
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
李小龍被下藥害死？ 向華強爆李小龍離世細節 否定前妻丁佩落毒披露「真正死因」
李小龍被下藥害死？ 向華強爆李小龍離世細節 否定前妻丁佩落毒披露「真正死因」
影視圈
7小時前
天氣｜回南天殺到 天文台料未來九天濕度最高95% 周末起連續八日有驟雨
00:51
天氣｜回南天殺到 天文台料未來九天濕度最高95% 周末起連續八日有驟雨
社會
11小時前
港男執iPhone慘變賊 好心幫忙反被屈車錢 機主賤招惹網民怒轟：好人難做｜Juicy叮
港男執iPhone慘變賊 好心幫忙反被屈車錢 機主賤招惹網民怒轟：好人難做｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
星島申訴王 | 外賣蛋餅放3小時長出霉菌？ 餐廳創辦人拍片實測 結局神反轉
申訴熱話
5小時前
消委會萬能插蘇｜10款適配接頭 USB充電效能/安全/電壓穩定性評測！日本城「JHE」與另一品牌潛在觸電風險
消委會萬能插蘇｜10款適配萬能插頭 USB充電效能/安全/電壓穩定性評測！日本城JHE與SUPER潛在觸電風險
生活百科
9小時前
旺角兆萬中心吉舖湧現淪「死場」？昔日潮流聖地不復在 舊租戶慨嘆：做咗10年2月都執咗
旺角兆萬中心吉舖湧現淪「死場」？昔日潮流聖地不復在 舊租戶慨嘆：做咗10年2月都執咗
生活百科
8小時前
張栢芝香港機場苦候大仔畫面曝光  Lucas一舉動極暖男令人動容  網民：她付出有回報
張栢芝香港機場苦候大仔畫面曝光  Lucas一舉動極暖男令人動容  網民：她付出有回報
影視圈
5小時前