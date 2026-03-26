Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃宗澤七位數投資大馬影業試水溫 自嘲未敢媲美古天樂 初戰馬拉松上癮 揭極速縮沙唔做發哥「跑腳」

影視圈
更新時間：16:45 2026-03-26 HKT
發佈時間：16:45 2026-03-26 HKT

黃宗澤（Bosco）今日出席一個馬拉松活動，參與五公里賽事。他笑謂早起是最大挑戰，因自己平時很晚睡，又很少跑街，今次算是人生第一次跑馬拉松，終於明白苗僑偉和周潤發所說「跑步會上癮」的意思。他說：「今日都跑得很開心，天公做美，路線又不激烈，好好跑。」被問到會否考慮參加半馬？他表示要慢慢來，因腳有不少舊患，但也可試試循序漸進。談到會否跟周潤發跑步，他笑言：「不敢，不是怕交不起學費，而是他太早跑。他坦言之前和吳卓羲都有問過發哥，得知他早上8點就開始跑，豈不是要很早起身？聽完都即縮，因為平時都很晚睡。

黃宗澤拉筋痛似被坦克輾過 

Bosco早前分享由健身教練為他壓腿放鬆的照片，相中他趴在地上露出猙獰表情，相當痛苦，更有網民拿來改圖。他笑言當時簡直像被坦克車輾過，因為真的很痛苦，痛苦到不能控制表情，臉容扭曲，但覺得教練和網民的改圖都好好笑。

Bosco投資七位數大馬試水溫

Bosco近年開始投資電影，早前斥資七位數在馬來西亞拍戲，目前正進行後期製作，預計今年上映。他說：「套戲有在韓國取景，我都想學習有關製作和投資方面，始終現在演藝圈都比較淡，試試在馬來西亞投資。今次都已經是第二部，我們有幾個拍檔合作，我有時要拍劇不能經常監場，就由拍檔處理，但暫時無想過自己投資自己拍，覺得身份尷尬。」談到近來不少藝人到馬來西亞拍戲，他笑謂自己不如古天樂有錢，對方拍戲億億聲，他只有七位數，先在馬來西亞試水溫。問到是否以古天樂為目標？他耍手說：「不敢，這行養大我，若然需要我出一分力就去做。」

視帝挑選劇本不加價

至於何時開新劇？黃宗澤表示手頭上有4、5個劇本正在挑選，因為都撞了檔期，要好好揀一個適合自己的。問到成為視帝後有沒有加價？他笑說：「無，都是為了搵食，可以的話想減價。」

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
前TVB「御用小人物」移居外地創飲食王國 駕數百萬勞斯萊斯霸氣返舖 曾破產中風遇低潮
前TVB「御用小人物」移居外地創飲食王國 駕數百萬勞斯萊斯霸氣返舖 曾破產中風遇低潮
影視圈
8小時前
宏福苑聽證會｜母親不幸遇難遺言「你同哥哥好好生活」 罹難者家屬冀委員會還死者一個公道︱持續更新
社會
7小時前
00:45
大埔汀角路回收場大爆炸 烈焰沖天 4人受傷送院 一人危殆
突發
5小時前
瘋傳沖繩回港快運寄倉走私煙斷正 行李篋倒出一片煙海震驚全場 網民：諗住賺機票錢，而家賺到留日！｜Juicy叮
瘋傳沖繩回港快運寄倉走私煙斷正 行李篋倒出一片煙海震驚全場 網民：諗住賺機票錢，而家賺到留日！｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒
前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒
影視圈
22小時前
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
2026-03-24 15:48 HKT
70年代當家花旦零P圖狀態震撼流出 逆天美魔女體態宛如少女艷壓群芳 每日堅持做一事視最值得的投資
70年代當家花旦零P圖狀態震撼流出 逆天美魔女體態宛如少女艷壓群芳 每日堅持做一事視最值得的投資
影視圈
7小時前
連鎖超市買餸驚見「深圳價」！？$140有6盒黑毛豬肉再送冰鮮雞 網民：唔買對唔住自己
連鎖超市買餸驚見「深圳價」！？$140有6盒黑毛豬肉再送冰鮮雞 網民：唔買對唔住自己
飲食
23小時前