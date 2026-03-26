葛民輝自嘲舞台劇後輩：對白只有幾句 投訴與韋羅莎無情慾戲

葛民輝、韋羅莎出席西九龍出席舞台劇《Magic Hour 魔幻時刻》記者會，葛民輝對演出感興奮，因大家都很資深，但自己在舞台上按時數、接里數計則是後輩，好期待一班「機師」帶他出trip，自認多話的他指角色很沉默，對白少排練時間少，出場簡簡單單便可以應付，「收了錢就會安靜些，如果沒加錢就會講多些話，哈哈！」韋羅莎在劇中演江湖大嫂與葛民輝一對，更與AK有偷情戲，問是否鎮得住葛民輝？她無奈表示做訪問只識「震」，但排練時葛民輝很安靜，不會只懂嬉戲，葛民輝即笑指她會準備「藤條」是好惡的媽咪。

韋羅莎有提名就開心

韋羅莎指今次演江湖大嫂但小鳥依人，與葛民輝沒情慾戲，葛民輝笑言接演時沒為導演準備果籃與利是所以沒安排，連對白都只有幾句。又指自己與AK之中選擇，女士當然都會揀AK，「AK當然排第一，我排到第五、不是『OK』都偷笑！」當葛民輝知道韋羅莎與AK有情慾戲時，即時向導演投訴，導演無奈回應，「最後加少少畀你！」問是否想與葛民輝演情慾戲？韋羅莎笑言導演專業需要便會拍，葛民輝即笑言想與韋羅莎拍「Happy Hour」，更會準備果籃給她。而韋羅莎憑《笨蕉大劇院》在「第34屆香港舞台劇獎」爭女主角，她表示每次演出都是不同體驗，有提名便開心。