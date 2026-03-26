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張國榮4K版《流星語》4.26放映紀念誕辰70周年 張之亮自資數碼修復

影視圈
更新時間：18:15 2026-03-26 HKT
發佈時間：18:15 2026-03-26 HKT

今年是巨星張國榮（Leslie）誕辰70周年，康樂及文化事務署（康文署）香港電影資料館（資料館）即將推出「修復瑰寶 -《流星語》（1999）（4K數碼修復版）（香港首映）」放映節目，定於4月26日（星期日）晚上7時30分在香港文化中心大劇院隆重舉行。今次放映節目為資料館二十五周年誌慶節目及「香港流行文化節2026」節目之一，特設映前談，由導演張之亮及另一位發起成立「創意聯盟」的導演張同祖主講。票價一律為70元，門票3月28日（星期六）起於城市售票網公開發售。

狄龍、吳家麗贏金像獎「最佳男女配角」

九十年代末，香港電影市道低迷，《流星語》導演張之亮聯同多位電影人成立「創意聯盟」，凝聚多位導演，各自集資和物色演員以創作優質電影。當時，Leslie象徵式收取一元片酬義拍《流星語》，並親自為電影創作和主唱主題曲。相隔二十多年，張之亮自資為影片進行4K數碼修復，讓年輕觀眾重新感受哥哥對香港電影的摯愛與奉獻。《流星語》是一部匯聚真情與信念的香港電影，呈現出人性最純粹的光輝︰它不僅是一部電影，更是一段關於愛、責任與成長的永恆記憶。張國榮洗盡鉛華，真摯演繹慈父角色，與童星葉靖嵐互動感人至深。狄龍與吳家麗亦憑精湛演出分別奪得香港電影金像獎最佳男、女配角。

康文署博物館通行證持有人於城市售票網售票處購買這部電影的正價門票，可獲八折優惠。凡購買此放映節目任何兩張或以上正價門票，亦可獲八折優惠。

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